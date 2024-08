Tanium XEM Platform protège les États de l’Arizona et d’Hawaï, ainsi que la Ville de Phoenix

août 2024 par Marc Jacob

Tanium sécurise ainsi près de 100 000 endpoints pour des États et administrations locales dans l’Arizona, à Hawaï et dans la ville de Phoenix.

« Ce cap représente un incroyable exploit, et témoigne du dur travail actuellement accompli par toutes ces organisations pour proposer des services numériques sécurisés à leurs clients », déclare Jennifer Axt, vice-présidente séniore des solutions destinées aux États et administrations locales et au secteur de l’enseignement chez Tanium pour les USA. « Nous observons une dynamique similaire à travers les États-Unis, car de plus en plus de responsables informatiques augmentent leurs investissements dans leur sécurité et leurs opérations. Tanium est fier de jouer un rôle essentiel dans leur réussite à long terme. »

Les activités de Tanium auprès des administrations locales, des États et des établissements d’enseignement enregistrent une croissance remarquable. Sa clientèle dans le secteur public continue en effet de donner la priorité à ses infrastructures informatiques pour protéger les données des citoyens contre des cybermenaces de plus en plus présentes. L’impact de ces investissements se manifeste à un moment crucial, les États et collectivités locales étant confrontés à une hausse de 148 % des attaques de logiciels malveillants et de 51 % des incidents liés à des ransomwares – comme l’indiquent les données du Center for Internet Security (CIS). De plus, selon ce même organisme, les violations et autres compromissions des services de sécurité des terminaux ont augmenté de 313 %, et les intrusions non malveillantes de 37 %.

« La cybersécurité est un défi pour les administrations locales et étatiques les plus modestes, dont les budgets sont limités, et qui manquent souvent de ressources pour assurer la sécurité de leurs systèmes et de leurs données », déclare Chris Cruz, directeur des systèmes d’information chargé du secteur public chez Tanium. « Ces acteurs du secteur public sont des cibles faciles pour les attaques de cybercriminels puissants et sophistiqués et de pays ennemis. La plateforme XEM de Tanium permet à ces organismes gouvernementaux de gérer leurs endpoints sur une seule plateforme, et renforce ainsi leur capacité à protéger les données des résidents et autres visiteurs. »

En utilisant la plateforme Tanium XEM dans les villes, comtés et les districts scolaires, ces organisations peuvent consolider des solutions ponctuelles cloisonnées, profiter des économies réalisées pour mettre à niveau les capacités de leur infrastructure informatique, et réduire les risques grâce à une visibilité et à une collaboration en temps réel. Les technologies de gestion automatisée des endpoints (AEM) de l’éditeur leur permettent d’accélérer l’installation des correctifs, et de diminuer ainsi les vulnérabilités sujettes aux cyberattaques et aux ransomwares.

La ville de Phoenix

Actuellement cinquième plus grande ville des États-Unis, Phoenix a vu sa population augmenter considérablement, de moins d’un million d’habitants en 1990 à près de 1,7 million aujourd’hui – ce qui en fait une cible plus importante pour la cybercriminalité. Avant Tanium, la ville utilisait quatre outils différents, et du matériel et des logiciels archaïques avec lesquels il était souvent difficile de localiser ou de reconnaître des systèmes. Pour assurer la sécurité des appareils, le groupe de cybersécurité de Phoenix est passé d’une petite équipe de quatre personnes il y a seulement cinq ans à une vingtaine de membres aujourd’hui, et a considérablement renforcé les capacités de son infrastructure informatique.

Après avoir mis en œuvre la plateforme primée Tanium XEM pour améliorer sa gestion des correctifs, la ville a pu :

Réduire ses délais d’installation de correctifs de 75 %, ce qui est remarquable ;

Reprendre la main sur ses processus de découverte et de gestion des actifs et de récupération des licences logicielles, et profiter ainsi d’une collaboration plus efficace entre ses services tout en diminuant ses dépenses ;

Décloisonner les activités et soutenir la collaboration entre 14 000 employés utilisant plus de 20 000 endpoints.

« Il faut garder en tête que nous sommes voués à être victimes d’un incident, d’une violation ou d’une compromission de données un jour ou l’autre. C’est inévitable », déclare Shannon Lawson, responsable de la sécurité des systèmes d’information à la ville de Phoenix. « Nous voulons être sûrs que nous sommes bien préparés, que nous ne sommes pas négligents avec nos données, et que nous protégeons les informations de nos citoyens et de nos employés. »

L’État de l’Arizona

Il y a près de six ans, l’Arizona a adopté une stratégie globale visant à fournir une protection adéquate en matière de cybersécurité à ses comtés, villes et districts les plus modestes, tout cela dirigé par une petite équipe de seulement huit personnes. Reproduite par d’autres États américains, cette approche définit une norme de sécurité commune à l’ensemble de l’État, puis veille au maintien de cette norme en sensibilisant tous les employés municipaux aux questions de sécurité.

Grâce à la plateforme Tanium XEM, l’État de l’Arizona a :

Corrigé plus de 40 000 vulnérabilités identifiées dans les systèmes des villes, comtés et districts scolaires rien qu’au cours des six derniers mois ;

Découvert que le nombre d’endpoints du service informatique du comté de Navajo était plus proche du millier d’appareils que des 700 estimés auparavant ;

Identifié les logiciels exécutés sur quelque 20 000 endpoints, déterminé si des mises à jour étaient nécessaires, et appliqué ces mises à jour le cas échéant.

« Si l’une de nos villes ou l’un de nos districts scolaires avait été mis hors d’usage par une attaque de ransomware, il leur aurait été impossible de fournir leurs services. Ils auraient tout simplement cessé d’exister », déclare Ryan Murray, directeur par intérim de la sécurité des systèmes d’information pour l’État de l’Arizona. « Rien qu’au cours des six derniers mois, nous avons utilisé Tanium pour corriger plus de 40 000 vulnérabilités à travers l’ensemble de nos entités publiques locales. Il s’agit de districts scolaires locaux et de villes qui essayaient littéralement de résoudre ces problèmes manuellement. »

L’État d’Hawaï

L’État d’Hawaï étant l’un des plus vulnérables aux cyberattaques aux États-Unis, les responsables ont pris conscience de la nécessité de gérer et de répondre rapidement aux vulnérabilités que présentait une surface d’attaque aussi hétérogène et distribuée. L’Office of Enterprise Technology Services, ou Bureau des services technologiques d’entreprise (ETS), qui assure la gouvernance informatique de la branche exécutive (y compris les services chargés de la gestion des urgences, des services de santé et sociaux, des relations de travail-industrielles, de la fiscalité, et des ressources foncières et naturelles), avait besoin de flux de travail plus efficaces pour favoriser la collaboration interfonctionnelle. L’ETS a remis en question le fameux principe de la tradition (« c’est ainsi que nous procédons depuis toujours ») pour chercher un moyen plus efficace de renforcer la cybersécurité de l’État. L’organisme a ainsi investi dans des solutions adaptées, y compris la plateforme Tanium XEM, afin de profiter d’une visibilité et d’un contrôle complets sur ses endpoints.

L’État d’Hawaï a également enregistré les succès suivants :

En seulement neuf mois, Tanium a été déployé sur 8 200 endpoints et dans 26 organismes gouvernementaux locaux ;

Le projet de l’État d’Hawaï est l’un des premiers aux États-Unis à présenter un score de risque standardisé, complet et simple pour chaque département.

« La solution Tanium nous a permis de prendre plus rapidement des décisions en profitant d’une meilleure visibilité et d’un meilleur contrôle sur notre environnement », déclare Vince Hoang, responsable de la sécurité des systèmes d’information pour l’État d’Hawaï. « J’ai été impressionné en voyant mes équipes travailler avec celles de Tanium presque au quotidien. Il n’est pas si fréquent de voir des fournisseurs collaborer aussi étroitement avec nous pour nous aider à faire avancer un programme. »