Tanium se place parmi les fournisseurs de solutions de gestion autonome des endpoints du Hype Cycle 2024 de Gartner dédié aux offres d’IT Management Intelligence

août 2024 par Marc Jacob

Tanium a été reconnu parmi les éditeurs de solutions de gestion autonome des endpoints (AEM) du rapport Gartner® Hype Cycle™ de 2024 dédié aux offres d’IT Management Intelligence*. « La gestion autonome des endpoints (AEM) associe des capacités de gestion unifiée des endpoints et des outils de gestion de l’expérience collaborateur à des technologies d’intelligence artificielle et de machine learning, afin d’accélérer l’installation des correctifs, et la gestion des configurations et de l’expérience. En outre, cette approche réduit la friction numérique, ce qui se traduit par des progrès en matière de conformité, d’expérience collaborateur et de productivité des effectifs. »

Selon le cabinet Gartner, Tanium AEM permet aux dirigeants de :

Réduire la surcharge de leurs équipes informatiques grâce à au traitement automatique des problèmes affectant et limitant la productivité des employés.

Maintenir des standards relatifs à la configuration des endpoints en fonction de valeurs de référence définis par les fournisseurs, l’industrie ou en interne.

Réduire les risques cyber en automatisant la gestion des patchs et des configurations.

Automatiser le déploiement des logiciels et des configurations en se basant sur des politiques et personas.

Basées sur sa plateforme primée XEM, les solutions AEM de Tanium fournissent aux organisations les plus sensibles aux questions de sécurité les données et informations qualifiées en temps réel nécessaires pour automatiser leurs tâches de routine, rationaliser la gestion des menaces, et profiter d’informations et de recommandations personnalisées.

Gartner a classé l’AEM comme un secteur « Émergent » dans le cadre du rapport de cette année. Selon le cabinet, les organisations s’intéressent de plus en plus à des solutions AEM pour offrir un répit à des équipes informatiques gérant une multitude d’endpoints, de systèmes d’exploitation et d’applications. « Face aux progrès effectués dans les domaines de l’intelligence artificielle et du machine learning (ML), les fournisseurs de technologies ont accéléré leurs rythmes de développement et de publication, si bien que les équipes informatiques ne parviennent plus à tenir le rythme imposé. » En outre, selon Gartner, « la cadence accélérée des mises à jour logicielles et l’intensification des menaces continuent de mettre ces derniers à rude épreuve, d’affecter leur stabilité technologique, d’accentuer les risques pour leur cybersécurité, et de nuire à l’expérience numérique des collaborateurs (DEX). »

Depuis le lancement de la solution lors de son événement Converge 2023, Tanium a annoncé la première série d’innovations destinées à sa plateforme autonome : Tanium Guardian, Tanium Automate, ainsi qu’une solution conjointe basée sur l’assistant Copilot for Security de Microsoft.

Tanium Guardian fournit aux organisations les toutes dernières informations et recommandations sur les vulnérabilités critiques émergentes de la part d’experts en recherche sur la sécurité des endpoints de Tanium. Conçue par les ingénieurs en sécurité les plus expérimentés de l’entreprise, cette technologie va au-delà de la veille sur les menaces pour offrir une visibilité sur les menaces zero-day et émergentes, une analyse d’impact automatisée, et des options de remédiation sur lesquelles les clients peuvent s’appuyer. Avec Tanium Guardian, les clients peuvent anticiper et résoudre les problèmes à un stade précoce, optimiser leur efficacité, et prévenir ou minimiser tout impact négatif.

Désormais disponible pour les clients de l’offre cloud de Tanium, Tanium Automate, permet aux équipes de gagner en efficacité en automatisant des tâches critiques mais répétitives, ou manuelles. Grâce à des capacités d’automatisation no-code et à des générateurs de workflows d’orchestration, les organisations peuvent créer des guides stratégiques et exécuter des actions sur les endpoints en série et à grande échelle.

Désormais disponible pour les clients de l’offre cloud de Tanium, la solution commune basée sur l’assistant Copilot for Security de Microsoft permet aux équipes de sécurité d’intégrer de manière directe et autonome les données et les informations, issues des endpoints gérés par Tanium, en temps réel à cette solution dopé à l’IA. Copilot for Security aide les professionnels à réagir rapidement aux menaces, à traiter les signaux sans être dépassés, et à évaluer et corriger l’exposition au risque en quelques minutes.

Gartner Hype Cycle offre une représentation graphique de la maturité et du niveau d’adoption des technologies et applications, et montre comment elles sont potentiellement utiles pour résoudre des problèmes métiers concrets et saisir de nouvelles opportunités.