Tanium remporte le prix du Partenaire de l’année en matière d’innovation décerné par Microsoft

juin 2024 par Marc Jacob

Tanium est une fois de plus lauréat du prix Partenaire Microsoft de l’année, cette fois-ci dans la catégorie dédiée aux Innovations de la part des éditeurs de logiciels indépendants (ISV). Tanium est ainsi reconnu pour son utilisation innovante de Copilot AI et des services cloud avancés de Microsoft, et pour avoir introduit de nouvelles techniques, approches et applications repoussant les limites du possible. L’éditeur a récemment annoncé un partenariat avec Microsoft Copilot for Security visant à donner aux équipes de sécurité une longueur d’avance en manière autonomie. Ce produit basé sur OpenAI bénéficie ainsi des données en temps réel sur les endpoints fournies par Tanium (une intégration essentielle pour un système d’intelligence artificielle). Les professionnels de la sécurité d’entreprises de premier plan telles qu’AstraZeneca et JLL constatent d’ores et déjà les avantages liés au fait de bénéficier d’une visibilité en temps réel et d’une cybersécurité basée sur l’intelligence artificielle. Grâce à Microsoft et Tanium, les clients réagissent plus rapidement aux menaces, et n’ont besoin que de quelques minutes pour évaluer et prendre des mesures pour corriger leur exposition aux risques.

Tanium figure également parmi les finalistes des prix dédiés aux partenaires de sa plateforme commerciale pour le monde et le continent américain. Ces prix récompensent les trois meilleurs partenaires dans leurs catégories respectives.

Tanium et Microsoft proposent d’autres solutions de sécurité, de gouvernance, d’analyse, de gestion des identités, d’orchestration, d’exploitation de données, et de gestion des risques et des actifs permettant aux clients de tirer pleinement parti de leurs investissements dans les plateformes Microsoft, tout en minimisant les risques et la complexité. Les solutions Tanium et Microsoft actuelles sont les suivantes :

Microsoft Copilot for Security – Ensemble, Tanium et Microsoft fournissent des capacités de visibilité, de contrôle et de remédiation de bout en bout au moteur OpenAI de Copilot. Les équipes de sécurité peuvent ainsi accélérer leurs enquêtes sur les menaces en s’appuyant sur des informations en temps réel sur les terminaux, et grâce à des recommandations intelligentes.

Microsoft Sentinel – Dans le cadre de leur partenariat, Tanium complète les alertes de sécurité de Microsoft en y intégrant un contexte en temps réel issu des terminaux et des solutions de remédiation à grande échelle.

Microsoft Entra ID – Les capacités de gestion et de remédiation en temps réel des risques pour les endpoints, fournies par Tanium aux clients de Microsoft permettent à ces derniers d’exercer un contrôle d’accès conditionnel renforcé et d’appliquer le modèle du Zero Trust dans toute leur entreprise.

Microsoft Intune/SCCM – Tanium complète Microsoft Intune, qui peut ainsi découvrir tous les appareils détectables en quelques secondes, et créer un inventaire complet des ressources en temps réel.

Microsoft Defender for Endpoint – Tanium optimise la gestion et le déploiement rapide de Microsoft Defender for Endpoint à travers l’environnement, et tout cela en toute simplicité.

Les clients peuvent se procurer et installer Tanium directement depuis la marketplace pour simplifier leur expérience, et appliquer l’achat à leur programme Microsoft Azure Consumption Commitments (MACC).