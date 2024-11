Tanium récompense ses partenaires mondiaux les plus dynamiques

novembre 2024 par Marc Jacob

Tanium présente les lauréats de ses troisièmes Global Partner Awards annuels au cours du Global Partner Summit de Tanium, dans le cadre de Converge 2024. Remis lors de la conférence annuelle des clients de Tanium à Orlando, en Floride, les prix récompensent les réalisations et l’excellence des partenaires dans neuf catégories distinctes telles que la croissance dans les régions Amériques, EMEA, APJ et LATAM .

Relancé en mai 2024 et axé sur la pénétration de nouveaux marchés et l’expansion des services, l’écosystème de partenaires de Tanium rassemble des éditeurs de logiciels, des intégrateurs, des fournisseurs de services gérés (MSP) et des partenaires distributeurs de premier plan qui s’appuient sur Tanium pour proposer des solutions différenciantes sur le marché.

Tanium a récemment dévoilé la feuille de route de sa technologie Autonomous Endpoint Management (AEM), intégré à la plateforme la plus complète du secteur. Tanium AEM fournit des solutions pour la découverte et l’inventaire des actifs, la gestion des vulnérabilités, la gestion des endpoints, la réponse aux incidents, le risque et la conformité, ainsi que l’expérience numérique des employés. Les Global Partner Awards de Tanium récompensent les partenaires qui capitalisent sur les technologies innovantes de Tanium pour anticiper les besoins des clients, maximiser l’efficacité des opérations et renforcer la posture de sécurité à grande échelle, de façon fiable et en temps réel.

Cette année, les prix sont répartis sur neuf nouvelles catégories, afin de récompenser les partenaires à la croissance la plus rapide au sein du vaste réseau mondial de Tanium :

• Brad Sterkenburg d’Avanade – Partenaire Champion de l’année

• AHEAD – Partenaire de l’année – Croissance Amériques

• endpointX – Partenaire de l’année – Croissance EMEA

• NTT Communications Corporation – Partenaire de l’année – Croissance APJ

• Optum – Partenaire de l’année – MSP

• ServiceNow – Partenaire de l’année – Alliance technologique

• SHI International – Partenaire de l’année – Croissance mondiale

• TrustDimension – Partenaire de l’année – Croissance LATAM

• World Wide Technology – Partenaire de l’année – Croissance Secteur public (FED/SLED)

Cette année, la conférence Converge met une fois de plus en valeur la croissance continue de l’écosystème de partenaires de Tanium. Soutenu par 14 sponsors, l’événement propose des conférences et des interventions représentant différents secteurs, animées par des leaders d’Avanade, Chuco, Microsoft, PwC, Novacoast, ServiceNow et True Zero Technologies. Les responsables IT et sécurité présents bénéficieront des connaissances et des meilleures pratiques de plus de 20 sessions en petits groupes présentant les innovations des partenaires et des clients, des laboratoires pratiques et des ateliers interactifs.