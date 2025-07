Tanium obtient la certification ANSSI-CSPN

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Tanium a reçu la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) de la part de l’ANSSI, L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Cette certification, dans la catégorie « Administration et supervision de la sécurité », confirme que la plateforme Tanium, en version on-premise, répond aux normes de cybersécurité robustes et rigoureuses de la France.

Après une évaluation complète de la sécurité par un évaluateur tiers accrédité, Tanium a reçu la certification ANSSI CSPN (ANSSI-CSPN-2025/04) pour sa plateforme sur site. Cette certification a été entreprise en réponse à la demande croissante du marché et fait partie de la stratégie plus large de Tanium pour s’aligner sur les cadres réglementaires européens. Elle est valable pour une durée de trois ans.

Grâce à l’accord de reconnaissance mutuelle CSPN-BSZ entre l’ANSSI et le Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) allemand, la validité de la certification s’étend à l’Allemagne et confirme la position de Tanium en tant que fournisseur de technologies de confiance en Europe.