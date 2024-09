Tanium nommé Visionnaire au sein du Magic Quadrant™ de Gartner de 2024 dédié aux outils de gestion de l’expérience numérique des collaborateurs

septembre 2024 par Marc Jacob

Les fonctionnalités d’autoassistance de Tanium XEM with DEX permettent aux employés de résoudre les problèmes affectant leurs appareils. Sa technologie de remédiation automatisée leur offre une expérience transparente, et ses sondages et fonctionnalités de notification permettent de mesurer et d’améliorer en continu l’expérience des utilisateurs. Tanium DEX est une composante de la plateforme primée XEM, une offre disponible sur site ou sous forme de service hébergé sur Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Oracle Cloud. Ses fonctionnalités sont prises en charge par Windows et macOS, et la solution offre une intégration directe avec ServiceNow IT Service Management.

Le Gartner Magic Quadrant est l’aboutissement d’analyses effectuées sur un marché spécifique, et permet d’obtenir une vue d’ensemble de la position relative des différents concurrents de ce marché. Les travaux aident les responsables des données et de l’analytique à prendre des décisions capitales dans le choix d’un fournisseur DEX.

*Gartner, Magic Quadrant for Digital Employee Experience Management Tools, Dan Wilson, Tom Cipolla, Stuart Downes, Autumn Stanish, Lina Al Dana, 26 août 2024.

1 Gartner, Hype Cycle for IT Management Intelligence, 2024, Cameron Haightv, 23 juillet 2024