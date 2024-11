Tanium lance Tanium Cloud Workloads

novembre 2024 par Marc Jacob

Tanium lance Tanium Cloud Workloads qui apporte une visibilité et une protection en temps réel aux environnements conteneurisés. Grâce à l’analyse des vulnérabilités des images, à l’inventaire runtime des conteneurs, à la détection des conteneurs indésirables et à l’application des politiques Kubernetes, les équipes de sécurité, des opérations informatiques et du DevOps peuvent réduire la surface d’attaque et renforcer la posture de sécurité des workloads conteneurisés, qu’ils soient sur site ou dans le cloud.

À mesure que l’adoption des workloads conteneurisés augmente dans les organisations, la surface d’attaque disponible pour les acteurs malveillants qui exploitent leurs vulnérabilités augmente également. Dans le cadre de la plateforme Tanium, Tanium Cloud Workloads réduit les risques associés aux déploiements de conteneurs en identifiant les vulnérabilités et les problèmes de configuration dans les images des conteneurs avant qu’elles n’atteignent le stade du déploiement. En outre, les capacités d’inventaire et d’analyse des conteneurs incluses dans Tanium Cloud Workloads offrent une visibilité sur l’ensemble des clusters et des nœuds, ce qui permet d’identifier les conteneurs indésirables, qui peuvent présenter des risques importants.

D’après les prévisions de Gartner, 95 % des organisations utiliseront des applications conteneurisées en production d’ici 2028. La sécurité des conteneurs sera donc essentielle pour protéger les actifs numériques, prévenir les violations et répondre aux incidents de sécurité.

Tanium Cloud Workloads offre une valeur inégalée aux entreprises grâce à ses capacités uniques qui renforcent leur posture globale face aux risques de sécurité :

• Surveillance et sécurité en temps réel pour les environnements conteneurisés : Tanium Cloud Workloads utilise des agents pour apporter une visibilité sur les conteneurs en cours d’exécution et assurer leur surveillance. Ces agents détectent les conteneurs suspects ou non autorisés et atténuent les risques associés.

• Identification complète des vulnérabilités au-delà des outils de développement : Tanium Cloud Workloads excelle dans l’identification granulaire des vulnérabilités présentes dans les images de conteneurs, bibliothèques et paquets tiers inclus, afin de mieux identifier les risques, et en particulier les attaques de la chaîne d’approvisionnement logicielle.

• Intégration transparente et application de politiques dans Kubernetes : L’agent Tanium Cloud Workloads s’intègre directement aux clusters Kubernetes pour les surveiller et appliquer automatiquement les politiques de runtime. Cette intégration réduit les lourdeurs administratives et assure la continuité de la conformité au sein des environnements Kubernetes.

• Un niveau supérieur de visibilité, de contrôle et de gestion des risques : La solution Tanium Cloud Workloads, basée sur des agents, combine intégration, visibilité, données en temps réel et contrôle. Associée à la plateforme Tanium, cette approche globale garantit une solide gestion des risques.