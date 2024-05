Tanium lance de nouvelles solutions avec ServiceNow

mai 2024 par Marc Jacob

Tanium annonce le lancement de deux solutions conjointes basées sur la plateforme Now : Tanium ITX et Tanium Security Operations for ServiceNow. Tirant parti des données en temps réel issues de la base de données de gestion des configurations (CMDB) de ServiceNow, ces nouvelles solutions offrent aux RSSI, DSI et autres responsables informatiques les clés pour relever les défis complexes liés à la gestion des parcs informatiques, en alliant une plateforme intégrée et stratégique à des outils d’automatisation et de contrôle de bout en bout.

Les DSI et responsables informatiques doivent faire face à la transformation rapide de leur environnement – un phénomène dû au progrès technologique, à l’évolution de leurs priorités stratégiques, à des contraintes budgétaires et à l’intensification des cybermenaces. Dans ce contexte, les nombreuses solutions ponctuelles requises pour assurer les mises à jour et la sécurité des endpoints des utilisateurs finaux et des infrastructures informatiques représentent un lourd fardeau. Lorsque les organisations n’ont pas d’informations fiables sur leurs licences logicielles ou sont incapables de les recueillir à grande échelle, les dirigeants se retrouvent alors sans source unique de vérité, ce qui donne lieu à des coûts plus élevés et à des problèmes de conformité. En outre, sur le plan de la sécurité, leur incapacité à déterminer efficacement la cause racine des problèmes et à en analyser les impacts en aval les empêche de réduire et de gérer rapidement leur exposition aux risques et leurs actifs vulnérables. Tous ces éléments rendent la mise en place d’une CMDB précise et temps réel à travers le parc informatique encore plus nécessaire.

Tanium ITX for ServiceNow réunit Gestion des services, Gestion des actifs, et Gestion des opérations informatiques en alliant visibilité, contrôle et remédiation grâce à une CMDB complète, précise et temps réel. La solution :

Offre une grande visibilité en temps réel sur les actifs matériels, logiciels et virtuels, et sur leur utilisation ;

Réduit les dépenses inutiles liées aux équipements et logiciels , en identifiant précisément les actifs acquis, payés régulièrement, et leur (non) utilisation ;

Améliore les contrats de niveaux de service (SLA) relatifs aux délais moyens d’investigation (MTTI) et de rétablissement (MTTR), et optimise l’expérience globale des agents informatiques, employés et clients ;

Elimine les processus manuels et chronophages liés au traitement complet des requêtes logicielles des utilisateurs finaux, en automatisant les déploiements sur leurs machines grâce à un catalogue de logiciels en libre-service dédiés à la gestion des achats, des autorisations et des licences ;

Tire parti des workflows et automatise le traitement des patchs pour sécuriser l’environnement informatique de manière proactive, conformément aux processus de gestion du changement planifiés.

Tanium Security Operations for ServiceNow rassemble les équipes informatiques, de sécurité et de gestion des risques sur ServiceNow afin qu’elles puissent identifier, hiérarchiser et remédier proactivement aux risques liés aux vulnérabilités, aux changements non autorisés, aux configurations non conformes et aux incidents de sécurité. La solution :

Recueille en temps réel des données relatives aux vulnérabilités et de conformité, afin d’identifier et de mener des investigations sur les risques de façon proactive ;

Tire parti des workflows et automatise l’orchestration des patchs en fonction de leur applicabilité, des vulnérabilités détectées et des problèmes de non-conformité, conformément aux processus de gestion du changement planifiés ;

Propose aux équipes informatiques, de sécurité et de gestion des risques des données en temps réel sur les endpoints, des alertes liées aux changements non approuvés, des suggestions pour remédier aux problèmes, et les résultats de recherches sur les menaces identifiées.

Tanium et ServiceNow présenteront leurs nouvelles solutions développées en commun à l’occasion de l’événement Knowledge 2024, la conférence clients et partenaires annuelle de ServiceNow. Les participants auront ainsi l’opportunité d’en découvrir les fonctionnalités et d’en évoquer les bénéfices. Dans le cadre de cet événement, ils pourront assister à un ensemble de démonstrations, de sessions animées par des experts et de discussions interactives visant à montrer aux organisations comment tirer parti à la fois de ces nouvelles solutions et des offres communes existantes.