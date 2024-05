Tanium est reconnu Leader dans le rapport IDC MarketScape : Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Devices

mai 2024 par Marc Jacob

Selon les conclusions du rapport, « la plateforme XEM de Tanium excelle dans la gestion en temps réel des vulnérabilités, la supervision des données sensibles, et l’application de stratégies de sécurité sur l’ensemble des endpoints. Cette intégration étroite entre gestion et sécurité concorde avec la façon dont les entreprises soutiennent de vastes déploiements d’appareils Windows, en se focalisant sur l’atténuation des risques et l’efficacité opérationnelle. »

La plateforme primée Tanium XEM offre une visibilité, ainsi que des capacités de contrôle et de remédiation en temps réel sur une grande variété d’endpoints, y compris les terminaux Windows, Mac et Linux. Tanium propose une intégration entre des solutions aux applications variées – de la visibilité à la remédiation. Les organisations peuvent ainsi unifier les communications entre les silos traditionnels, et réduire la complexité, les coûts et les risques liés au déploiement d’une multitude de solutions ponctuelles. La plateforme est unique de par sa capacité à combiner la puissance d’une visibilité en temps réel sur les endpoints à des données, et à traduire ces informations en actions immédiates. Ces atouts soutiennent la vision d’une gestion autonome des endpoints (AEM) promue par l’entreprise.

« Les technologies de Tanium sont un outil puissant pour toute organisation cherchant à renforcer sa sécurité, à réduire les risques, et à économiser de l’argent », déclare Phil Hochmuth, Program Vice President, endpoint management & enterprise mobility chez IDC. « En faisant converger gestion des endpoints et opérations de sécurité, la plateforme XEM de Tanium unifie les outils et équipes, rationalise les workflows, et résout bon nombre des problématiques persistantes et inhérentes aux modèles de sécurité en vase clos traditionnels. »

Comme indiqué dans le rapport, « les organisations disposant de vastes déploiements d’appareils Windows et celles dotées d’effectifs distribués importants devraient prendre en considération l’étroite intégration entre gestion des endpoints Windows et sécurité globale offerte par l’éditeur. Tanium s’adresse tout particulièrement aux entreprises dont les équipes s’efforcent de renforcer la cyberhygiène, de réduire les risques et de limiter les coûts grâce à la convergence entre gestion des endpoints et opérations de sécurité. »