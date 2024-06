Tanium annonce les nominations de Rani Johnson et Tim Millikin

juin 2024 par Marc Jacob

Tanium dévoile les deux nouveaux membres de son conseil d’administration, Rani Johnson et Tim Millikin. Mme Johnson est DSI de Workday et cliente de Tanium, et M. Millikin est associé au sein de TPG. Ils apporteront une vision et une expertise de premier plan à Tanium pour l’aider à franchir la prochaine étape de sa forte croissance.

Rani Johnson est Directrice des Systèmes d’Information de Workday Inc., un fournisseur leader de solutions de gestion des ressources humaines et financières, dont elle est responsable mondiale de la fonction IT. Elle apportera plus de 25 ans d’expérience en matière de systèmes d’information et de cybersécurité en tant qu’ancienne responsable informatique de Cloud Software Group, TIBCO, SolarWinds, Lower Colorado River Authority, Austin Energy, Ventyx et la NASA. Ayant précédemment choisi la plateforme Tanium pour aider son organisation à gagner en visibilité et en contrôle, tout en réduisant la complexité et les risques, Rani Johnson contribuera de manière unique à représenter la « perspective du client » au sein du conseil d’administration de Tanium.

Tim Millikin est associé chez TPG, l’une des principales sociétés mondiales de gestion d’actifs alternatifs. M. Millikin codirige l’activité d’investissement de la société dans les logiciels et les technologies d’entreprise et a contribué à faire de cette activité une activité de premier plan sur le marché. Il possède une expertise particulière en matière de cybersécurité et a conduit TPG à investir plus de 3 milliards de dollars de capitaux propres dans ce domaine, y compris dans Tanium. M. Millikin a été membre du conseil d’administration ou observateur dans plusieurs investissements importants de TPG, tels que McAfee, Everfox, Ellucian et Elite Technologies. Son expertise du secteur et sa connaissance du marché renforceront considérablement la capacité du conseil d’administration à aider la direction de Tanium à élaborer une stratégie efficace et à guider la croissance de l’entreprise.

Grâce au contrôle et à la visibilité en temps réel offerts par Tanium, les organisations bénéficient d’une solution inégalée pour assurer l’unification de leurs équipes de production et de sécurité informatiques. Éditeur de la seule plateforme XEM du marché, Tanium permet aux entreprises les plus sensibles aux problématiques de sécurité de consolider leurs solutions ponctuelles sur une plateforme intégrée et unifiée, tout en réduisant également les risques. En plus de partenariats stratégiques avec Microsoft et ServiceNow, Tanium dispose de revenus récurrents annuels (ARR) de plus de 700 millions de dollars, et compte parmi ses clients plus de 40 % des entreprises du Fortune 100.

Rani Johnson et Tim Millikin rejoignent les autres membres du conseil d’administration de Tanium qui incluent les fondateurs David Hindawi et Orion Hindawi, Mark Fields, ancien CEO de Ford Motor Company, David Rowland, ancien président exécutif d’Accenture, Jim Whitehurst ancien président d’IBM, et Maggie Wilderotter, ancienne CEO de Frontier Communications, sans oublier Scott Kupor, associé chez Andreesen Horowitz en charge des sociétés en phase de croissance.