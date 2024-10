TALAN obtient l’approbation par la CNIL de ses « Binding Corporate Rules » pour la sécurisation des transferts des données au sein de son groupe

octobre 2024 par Marc Jacob

A la suite de l’avis favorable des 27 autorités de protection des données européennes, le groupe TALAN est fier d’avoir obtenu de la CNIL, l’approbation de ses règles d’entreprise contraignantes (dites « Binding Corporate Rules » ou « BCR-ST ») en tant que sous-traitant de données à caractère personnel. TALAN rejoint ainsi le cercle restreint des 15 groupes français disposant de BCR-ST approuvées par la CNIL, dont 5 dans son secteur d’activité, et fait partie des 51 groupes mondiaux disposant de BCR-ST.

Ces règles d’entreprise contraignantes constituent un programme de conformité global qui permet d’assurer un très haut niveau de protection des transferts de données au sein des entités du groupe TALAN, que celles-ci soient transférées dans ou en dehors de l’Union Européenne (UE).

Obtenue à la suite d’un processus exhaustif et rigoureux, l’approbation des BCR du groupe Talan traduit son engagement en matière de protection renforcée des données à l’échelle du groupe, ainsi que sa capacité à réponde aux attentes et aux exigences de ses clients et partenaires en matière de protection des données à caractère personnel.

Par le programme BCR-ST, le Groupe crée une sphère de sécurité pour les transferts de données personnelles effectués entre les différentes sociétés du Groupe. « La Data étant au cœur des projets que nous délivrons, il nous a semblé crucial d’apporter à nos clients des mécanismes solides pour protéger la vie privée et les données personnelles. Cette approbation consacre toute l’expertise et la rigueur dont fait preuve le groupe Talan en matière de traitement des données à caractère personnel et de gouvernance RGPD. » précise François Dugave, Directeur juridique du groupe.