Tableau et Databricks aident les entreprises à partager, connecter et visualiser leurs données

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Le nouveau connecteur "Tableau Delta Sharing" et la fonctionnalité "Explore in Tableau" permettent de partager, de connecter et de visualiser les données de manière plus transparente et plus sûre

A l’occasion de la Tableau Conference 2024 (du 29 avril au 1er mai 2024), Tableau et Databricks renforcent leur partenariat stratégique en dévoilant "Tableau Delta Sharing" et "Explore in Tableau", deux nouvelles fonctionnalités qui visent à améliorer le partage, la connexion et la visualisation des données, de manière plus transparente et sécurisée.

Analyser les données de manière collaborative et sécurisée

Databricks et la Linux Foundation ont développé Delta Sharing pour offrir une approche ouverte et sécurisée du partage et de la collaboration basée sur les données sur le protocole open-source. C’est dans cet esprit de partage et de collaboration que Tableau intègre désormais le connecteur Tableau Delta Sharing. Grâce à ce connecteur, les entreprises disposent d’une puissante capacité de partage de données de manière transparente entre Tableau et Databricks. Le partage en temps réel des données permet également de mettre à jour rapidement les analyses, d’aider les équipes à mieux collaborer et à prendre des décisions basées sur les informations les plus récentes.

La valeur ajoutée de ce connecteur réside dans sa capacité à simplifier le partage des données et la collaboration, permettant aux équipes de travailler ensemble de manière plus efficace.

Tableau Delta Sharing propose :

– Une solution puissante pour le partage des données entre les départements internes.

– Une collaboration renforcée avec les partenaires externes et les clients

– Un partage des données en temps réel entre différentes plates-formes (évitant la réplication des données)

– Une optimisation de la gouvernance des données grâce à une gestion centralisée des accès

Le nouveau connecteur exploite la puissance de Delta Lake, la couche de stockage open source qui permet de créer des pipelines de données évolutifs, fiables et performants. Delta Lake se superpose aux systèmes de datalakes existants, tels que Azure Data Lake Storage et Amazon S3. Il offre un ensemble de fonctionnalités transactionnelles qui permettent de garantir l’intégrité des données, de simplifier les pipelines de données et d’améliorer la qualité et la fiabilité des données. Delta Lake comprend de nombreuses fonctionnalités, notamment les transactions ACID, l’application des schémas, la mise en cache delta et l’optimisation des sauts de données. Il s’intègre aux fonctions de gestion des données de Tableau, notamment Tableau Prep, Tableau Catalog et Tableau Server. Ces intégrations permettent une gestion, un partage et une analyse des données de bout en bout.

Le connecteur Tableau Delta Sharing est désormais disponible sur Tableau Exchange, la place de marché des solutions intégrées aux technologies Tableau (accélérateurs, extensions, connecteurs).

Naviguer parmi les océans de données pour trouver les informations pertinentes

75% des entreprises du secteur IT affirment rencontrer des difficultés pour intégrer dans les expériences utilisateurs des informations basées sur des données pertinentes pour la prise de décision, selon le MuleSoft Connectivity Benchmark Report 2024. A cet effet, Tableau dévoile Explore in Tableau, une nouvelle expérience pour naviguer sur ses données en un seul clic et découvrir des informations utiles à la prise de décision.

Par le passé, les clients devaient télécharger et charger manuellement les fichiers sources de données. Cela rendait plus difficile la recherche d’informations pertinentes et la prise de décision sur la base de ces informations. Le déplacement des fichiers entre les systèmes compromet également les pratiques de gouvernance des données, car il devient difficile de suivre et de surveiller les transferts et les modifications de fichiers lorsqu’ils sont copiés entre différentes machines.

Explore in Tableau permet de se connecter rapidement et facilement à des sources de données pertinentes en temps réel, sans quitter son navigateur. Plus besoin de déplacer des fichiers, l’analyse est instantanée. Et une fois que de nouvelles idées ont été identifiées grâce aux données, il est possible de facilement les enregistrer et les partager avec Tableau Cloud. Si l’expérience ne s’avère pas fructueuse, un seul clic permet de revenir en arrière dans le parcours de découverte des données. Cette expérience éphémère est unique et conçue pour être intégrée dans le flux de travail.

Explore in Tableau sera disponible dans le cadre d’un programme pilote dans les prochains mois et sa disponibilité générale suivra.

Le nouveau connecteur Delta Sharing et la fonctionnalité Explore in Tableau constituent la prochaine étape de la vision commune de Tableau et de Databricks. Des améliorations ont également été portées au connecteur Databricks SQL. Les modes d’authentifications avancés sont désormais pris en charge, de même que le framework OAuth et la possibilité d’intégrer son propre fournisseur d’identité. Des mises à jour supplémentaires du dialecte SQL et des pilotes ont permis d’améliorer les performances de 20 %.

Pour aller plus loin :

– Transactions ACID : désigne quatre propriétés qui assurent l’intégrité, la cohérence, l’isolation et la durabilité des transactions de données dans les systèmes de gestion de bases de données.

– Tableau Prep : outil pour nettoyer, croiser et organiser ses données afin de les adapter à ses besoins

– Tableau Catalog : dictionnaire de données de Tableau, offrant une vue d’ensemble des sources de données et de leur évolution, avec une gestion d’accès garantissant des données fiables et cohérentes.

– Tableau Server : plateforme de partage et de collaboration pour publier ses visualisations de données Tableau (data viz) et ses tableaux de bords de manière sécurisée pour que d’autres puissent les consulter et les utiliser.