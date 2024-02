Ta-da Lance son token

février 2024 par Marc Jacob

Ta-da, start-up française issue de la R&D en intelligence artificielle (IA) et reconnaissance vocale de Vivoka, annonce le lancement de son token. Ce dernier, conçu pour simplifier et sécuriser la rémunération des utilisateurs de micro-tâches depuis leur domicile, se distingue par son utilisation stratégique de la blockchain pour offrir une transparence et une équité sans précédent dans le domaine.

Un token pas comme les autres, le token de Ta-da se positionne comme une véritable innovation dans l’écosystème des crypto-monnaies. Il représente non seulement une unité de valeur échangeable symbolisant un actif numérique sur la blockchain, mais il est également le premier à garantir une rémunération transparente et directe pour les contributions des utilisateurs.

Cette approche unique permet une distinction claire par rapport aux autres tokens existants, en mettant l’accent sur l’équité et la reconnaissance du travail individuel.

Le launchpad de MultiversX, véritable incubateur numérique, s’impose comme une plateforme d’accélération pour les projets innovants en blockchain. Il agit tel un tremplin, facilitant la levée de fonds tout en assurant une sélection rigoureuse des initiatives, garantissant ainsi que seules les propositions les plus prometteuses bénéficient d’un accès anticipé aux investisseurs. Cette initiative représente un catalyseur majeur pour les nouveaux projets de blockchain, offrant une mise en relation facilitée avec les investisseurs et un soutien essentiel à l’émergence de communautés.

Sélectionnée parmi plus de 3 000 projets pour intégrer ce launchpad sur MultiversX, un réseau blockchain distribué dédié aux applications de nouvelle génération, Ta-da bénéficie d’une reconnaissance internationale pour la qualité et la viabilité de son initiative. Cette collaboration illustre la convergence réussie entre l’IA, la blockchain, et la classification d’image, soulignant l’engagement de Ta-da à être à la pointe de l’innovation.

Vers une communauté mondiale et des partenariats stratégiques renforçant l’équité et la transparence

Ta-da transcende le cadre traditionnel des entreprises pour construire une communauté mondiale d’utilisateurs passionnés par la collecte et la vérification de données. Grâce à l’exploitation stratégique de la blockchain, Ta-da assure une production de données fiables, transparentes et une rémunération équitable pour chaque micro-tâche accomplie. Cette avancée constitue un progrès notable dans un domaine souvent marqué par l’opacité. Renforcée par des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs, Ta-da consolide sa position de leader innovant dans l’annotation d’image/voix et la classification de données via la blockchain, inaugurant une ère numérique où chaque contribution est justement valorisée dans l’univers de l’IA et du Web 3.0.