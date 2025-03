T-Systems et Scytáles développent une technologie permettant de prouver son âge en ligne

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Un pas décisif vers un Internet plus sûr pour les citoyens européens. T-Systems et le spécialiste suédois de l’identification numérique Scytáles développent, à la demande de la Commission européenne, une technologie innovante permettant de prouver son âge en ligne de manière sécurisée et anonyme. Cette avancée s’inscrit dans la mise en place du portefeuille d’identité numérique européen (EUDIW), qui sera déployé d’ici 2026.

Une nécessité face aux défis de la cybersécurité et de la protection des mineurs

L’explosion des fraudes numériques et des risques liés aux transactions en ligne a conduit les institutions européennes à accélérer la mise en place de solutions sécurisées pour les citoyens. En 2024, 278 703 infractions numériques ont été enregistrées, soit une hausse de 9 % par rapport à l’année précédente. La fraude aux paiements en ligne reste un enjeu critique, tandis que l’accès des mineurs à des contenus inappropriés sur Internet est un problème grandissant.

Le règlement eIDAS impose aux États membres de déployer d’ici 2026 des portefeuilles d’identité numérique intégrant des mécanismes de contrôle d’âge avancés. Cette initiative permet de sécuriser les transactions en ligne tout en garantissant un anonymat contrôlé et un accès facilité aux services numériques.

Une solution technologique simple et sécurisée

T-Systems et le spécialiste suédois de l’identification Scytáles développent désormais ensemble, à la demande de la Commission européenne, la preuve d’âge pour le portefeuille. Les entreprises n’ont pas donné d’informations sur le volume des commandes ni sur leur durée.

La solution fonctionne via une vérification en temps réel : le site marchand ou la plateforme en ligne envoie une requête au portefeuille numérique, qui valide ou non l’accès en fonction de l’âge requis. Ce processus garantit une protection maximale des données personnelles tout en simplifiant l’expérience utilisateur.

Une initiative testée dans plusieurs pays européens

T-Systems est un partenaire clé de l’UE pour l’expérimentation des identités numériques. Des tests sont en cours en Allemagne, en France, en Autriche, en Pologne, aux Pays-Bas, en Grèce et en Ukraine. L’initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des normes européennes en matière de cybersécurité, en complément des régulations NIS2 et DORA visant à sécuriser les infrastructures numériques.

Avec cette avancée, T-Systems et Scytáles participent activement à la transformation numérique de l’Europe, offrant une solution concrète pour un Internet plus sûr et plus respectueux de la vie privée des citoyens.