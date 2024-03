SysDream lance « NIS 2 Ready »

mars 2024 par Marc Jacob

NIS 2 s’appliquera aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et concernera 18 nouveaux secteurs considérés comme stratégiques comme la production et la distribution de produits chimiques, l’industrie ou l’agroalimentaire. Or, les PME et ETI disposent souvent de peu de moyens pour se prémunir des risques cyber : moins de ressources financières et humaines, et peu ou pas d’organisation dédiée à la gestion de la cybersécurité.

L’offre « NIS 2 Ready » lancée par SysDream a vocation à accompagner les RSSI de bout en bout en leur fournissant une feuille de route sur les différentes étapes à suivre pour accompagner la mise en conformité de leur entreprise sur une période d’un à deux ans. Cette feuille de route inclut notamment la réalisation de certains types d’audits, la formation et la sensibilisation des collaborateurs, ainsi que la mise en place de solutions adaptées à l’activité de l’entreprise et à son architecture IT en matière de détection et réponse aux incidents.

Les coûts financiers de chaque étape seront également évalués séparément, ce qui permettra aux RSSI de décomposer la démarche et ainsi de la rendre plus intelligible aux yeux de leur direction notamment en termes de risques, de temps requis pour une mise en conformité optimale et d’investissements à planifier. Cette offre sera bien entendu modulable en fonction de l’activité de l’entreprise, son caractère stratégique et son exposition à d’éventuelles cyberattaques.

Enfin, cette feuille de route permettra également aux RSSI de mieux comprendre leurs obligations et la démarche à suivre pour être conforme à cette nouvelle directive, et de repenser efficacement leur stratégie cyber en planifiant leurs travaux sur le long terme.

Avec l’offre « NIS 2 Ready », SysDream estime être en mesure de couvrir la majorité des points de contrôle de la directive qui en compte une vingtaine. L’entreprise sera également une des premières en France à déployer via son SOC Hub One qualifié PDIS une offre souveraine (intégralement basée en France) de supervision 24/7 de la cybersécurité, et accessible aux PME, ETI et acteurs publics visés par la directive.