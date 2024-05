SysDream a remporté l’appel d’offres de l’association CERT Aviation France

mai 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre du plan "France Relance - 2021", l’Etat français a souhaité renforcer sa position dans le domaine de la cybersécurité. Dans ce contexte, et à l’initiative du Conseil Cyber du Transport Aérien (CCTA), l’association CERT Aviation France a été créée en novembre 2022 par un groupement d’industriels du secteur aéronautique. En tant que centre d’alerte et de réponse aux incidents de sécurité, cette association offre à ses membres une meilleure connaissance de la menace cyber pour mieux l’anticiper et les accompagne en cas d’attaque.

Pour la soutenir dans sa mission de CERT, l’association a sélectionné SysDream pour la gestion des incidents de cybersécurité. Pure-player de la cybersécurité, membre de l’InterCERT France et accrédité auprès de la TF-CSIRT (Task Force - Computer Security Incident Response Team), SysDream dispose d’une offre de services aboutie en matière de gestion et de réponse aux incidents de cybersécurité, ainsi que d’une expertise reconnue en univers contraints et plus particulièrement dans le secteur aérien.

Les missions de SysDream, au service du CERT Aviation France et de ses équipes d’intervention de CSIRT, seront les suivantes :

• Centraliser les informations concernant les incidents de sécurité dont sont victimes les entreprises membres du CERT Aviation France et les analyser (mode opératoire, ampleur et type d’attaque…) ;

• Communiquer les premiers réflexes pour contenir et endiguer les actes de malveillances ;

• Accompagner et coordonner les organismes publics comme l’ANSSI, la CNIL et les CSIRT régionaux auprès des victimes ;

• Apporter du conseil et de la réponse aux incidents auprès des organisations membres de l’association victimes de cyberattaques, s’ils en font la demande.

« Les opérations que nous menons au quotidien tant sur le plan des audits de la SSI (Sécurité du Système d’Information), de la GRC (Gouvernance, Risque et Conformité), de la détection ainsi que de la gestion et la réponse aux incidents de sécurité, permet au CERT Aviation France d’être accompagné par une équipe experte pour faire face aux éventuelles menaces pesant sur le secteur de l’aéronautique et in fine, de bénéficier d’un service opérationnel immédiatement. » déclare Serge Carpentier, Directeur de la Business Line en charge des services de détection et réponses à incidents de SysDream, filiale de Hub One.

À propos du CERT Aviation France

Crée en novembre 2022 à l’initiative du conseil cyber de transport aérien, l’association CERT Aviation de France a pour mission de permettre une meilleure connaissance de la menace cyber afin de mieux l’anticiper, de créer un espace de partage entre ses membres et d’aider ses membres victimes d’attaque. Toutes les entreprises du secteur de l’aéronautique (constructeurs, équipementiers, sous-traitants, compagnies aériennes, aéroports, écoles de pilotage, centre d’expertises médicales…) peuvent adhérer au CERT.

Pour en savoir plus : https://www.cert-aviation.fr