Sysdig étend AI Workload Security à AWS AI Services

juin 2024 par Marc Jacob

Amazon Bedrock, Amazon SageMaker et Amazon Q simplifient le développement d’applications génératives basées sur l’intelligence artificielle en permettant aux clients de disposer de modèles de fondation très performants et en leur donnant la flexibilité nécessaire pour innover dans des applications génératives d’IA entièrement intégrées à leur environnement AWS. Depuis le mois dernier, plus de 10 000 organisations dans le monde ont utilisé AWS AI Services.

Sysdig et AWS innovent pour aider les clients à accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle de manière sécurisée. AWS rationalise le processus de construction et de mise à l’échelle de l’intelligence artificielle et Sysdig, qui occupe une position unique grâce à ses détections en temps réel et à sa visibilité approfondie de l’exécution, aide à détecter les activités suspectes au sein de ces charges de travail pour faire face à leurs menaces les plus imminentes.

En étendant AI Workload Security aux services d’IA d’AWS et en ingérant des signaux en temps réel à partir des journaux d’AWS CloudTrail, Sysdig peut atténuer et permettre une réponse rapide à des événements tels que :

• L’activité de reconnaissance : Détecter les tentatives de découverte et d’exploitation des services d’IA, permettant aux équipes de sécurité de devancer les activités malveillantes.

• L’altération des données : Identifier les tentatives de manipulation des données, supprimer les modèles ou les bases de connaissances, et désactiver la journalisation pour aider à protéger les données sensibles et garantir l’intégrité des applications d’IA.

• L’exposition publique : Mettre en évidence les endroits où les applications d’intelligence artificielle sont exposées à Internet, en donnant aux équipes la visibilité dont elles ont besoin pour limiter l’exposition d’informations propriétaires et sensibles.