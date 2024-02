Sysdig commente le Safer Internet Day pour un internet plus sûr

février 2024 par Sysdig

"Rien n’est gratuit sur internet. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à céder leurs données à des tiers, souvent à leur insu, et cette consommation de données ne fait que s’accélérer avec la GenAI. Les données collectées par les organisations pour établir un profil, diffuser des publicités ciblées ou les revendre à d’autres entités peuvent également être utilisées contre un utilisateur par des parties malveillantes. Il faut réfléchir de manière critique aux données accessibles, même à la manière dont on navigue sur le web. Une nouvelle vague de réglementation en matière d’IA et de protection de la vie privée se profile et c’est une bonne chose."

Commentaire de Crystal Morin, stratège en cybersécurité, Sysdig

"Il existe un marché des données lucratif et légal qui rend la protection totale de la vie privée numérique pratiquement impossible. Certaines applications “obligatoires”, comme celles des fournisseurs de soins de santé ou encore celles pour la scolariité, exigent d’accepter le partage des données personnelles. La société est hyperconnectée et le monde est au bout de nos doigts : il faut déterminer quels risques pour la vie privée et la sécurité sont finalement acceptables."