Sysdig annonce l’intégration de Sysdig Sage™ à sa plateforme de protection des applications cloud-native (CNAPP)

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Sysdig annonce l’intégration de Sysdig Sage™ à sa plateforme de protection des applications cloud-native (CNAPP), offrant ainsi aux équipes de sécurité et de développeurs la capacité d’identifier, d’enquêter et de corriger les risques de manière fluide grâce au soutien de l’analyste Cloud IA de Sysdig. En tant que tout premier analyste IA entièrement intégré à une plateforme de CNAPP, Sysdig Sage améliore la rapidité, la précision et la confiance des équipes tout au long du cycle de vie du développement logiciel. Sysdig Sage élimine les incertitudes à chaque étape, permettant aux équipes de comprendre instantanément le « qui, quoi, quand, où et comment » des nouvelles menaces détectées, tout en suggérant de manière proactive des correctifs à fort impact et à faible effort.

Les attaques dans le Cloud se déroulent en 10 minutes ou moins, et les attaquants exploitent de plus en plus l’IA pour accélérer leurs opérations. Grâce à un entraînement contextuel et spécifique au domaine, plus de 50 % des clients Sysdig ayant déjà adopté Sysdig Sage peuvent répondre aux exigences du benchmark 555 Cloud Detection and Response et accroître significativement l’impact de leurs équipes de sécurité sans augmenter la charge de travail. Sysdig Sage accélère la vitesse de réponse humaine, agissant comme un assistant de sécurité intelligent et toujours actif, capable de prévenir, détecter et suggérer des plans de remédiation pour les professionnels « humains » afin qu’ils puissent contrer les menaces en temps réel. Tous les clients de la plateforme Sysdig bénéficient d’un accès à Sysdig Sage, leur permettant de tirer de la valeur sans investissement supplémentaire.

Défense pilotée par l’IA sur l’ensemble de la CNAPP

En s’intégrant à la plateforme CNAPP de Sysdig, Sysdig Sage permet aux organisations de sécuriser leur environnement Cloud plus efficacement, avec plus de confiance et de précision. Sysdig a déjà permis à ses clients de réaliser des gains significatifs, notamment une réduction de 76 % du temps moyen de réponse aux incidents de sécurité dans le Cloud.

Voici quelques façons dont les équipes peuvent tirer parti de la puissance de l’IA :

Analyse de surface et investigation des risques : Sysdig Sage accélère les investigations en éliminant les tâches manuelles et en guidant les équipes vers les risques prioritaires, réduisant ainsi le temps nécessaire pour comprendre et répondre aux menaces. Sysdig Sage traduit des questions simples telles que « Quels workloads présentent des vulnérabilités critiques et une exposition publique ? » en SysQL, le langage de requête spécifique au domaine de Sysdig. Le résultat : des informations instantanées et contextuelles sans avoir besoin d’écrire des requêtes complexes ou de parcourir des tableaux de bord, permettant une détection plus rapide, une validation de conformité et une remédiation.

Prioriser, et corriger : Sysdig Sage combine la télémétrie en direct avec les données disponibles sur les vulnérabilités pour identifier ce qui présente un risque imminent. L’assistant fournit égalemennt des suggestions guidées en un clic afin que les équipes puissent rapidement traiter les causes profondes – et non seulement les symptômes – tout en automatisant l’attribution des responsabilités, la création de tickets et l’intégration avec des outils comme Jira. Sysdig Sage accélère le temps de remédiation, de plusieurs semaines à quelques minutes, et permet aux équipes de prendre des mesures décisives et mesurables pour réduire le risque de sécurité.

Détecter, enquêter et répondre avant que les dégâts ne soient faits : Sysdig Sage unifie la visibilité à l’exécution en temps réel avec une analyse pilotée par l’IA pour aider les équipes de sécurité à comprendre instantanément le qui, quoi, quand, où et comment des menaces émergentes – sans enquête manuelle requise. Grâce à la conscience contextuelle, les utilisateurs peuvent demander : « Quelle est la cause de cet événement et comment dois-je réagir ? » et Sysdig Sage guidera les défenseurs à travers des chemins d’attaque et recommandera des actions prescriptives pour bloquer les menaces avant qu’elles ne s’aggravent.

L’IA comme multiplicateur de force

En améliorant les informations de sécurité en temps réel avec des conseils clairs et exploitables, Sysdig Sage rend la sécurité Cloud explicable, automatisée et fiable, permettant aux équipes de tirer parti de la puissance de l’IA pour innover et protéger les entreprises à la vitesse requise. Que ce soit pour aider un développeur à corriger rapidement un workload vulnérable avant qu’il n’atteigne la production ou pour guider un analyste en sécurité à travers une enquête, Sysdig Sage permet aux organisations de réagir rapidement avec la précision et la confiance nécessaires pour rester à la pointe face à l’évolution des menaces.