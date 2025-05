Synology - Sécurité et vidéosurveillance : le Sénat confirme l’intérêt

mai 2025 par Synology

Alors que le Sénat a publié un rapport soulignant l’intérêt de poursuivre et d’améliorer les dispositifs de vidéosurveillance en France. Ce dispositif avait été étendu pendant les épreuves olympiques et a tenu ses promesses.

Le rapport du Sénat souligne l’importance de renforcer et d’étendre les dispositifs de vidéosurveillance pour répondre aux enjeux croissants de sécurité publique et privée. Cette position ouvre la voie à un développement plus large des infrastructures de surveillance, impliquant une modernisation des équipements, une meilleure interopérabilité des systèmes et un cadre réglementaire adapté aux nouvelles technologies.

Synology accompagne l’évolution du cadre réglementaire en matière de vidéosurveillance. « En effet, dans un contexte où la sécurité est une priorité nationale et internationale, nous nous positionnons comme un acteur historique sur le marché de la vidéosurveillance en combinant innovation technologique et souci constant de la sécurité des entreprises et utilisateurs. Avec des produits tels que Surveillance Station 9.0, Synology repousse les limites de la gestion et de la protection des installations, offrant une surveillance plus intelligente, plus efficace et respectueuse des normes de confidentialité », précise xx chez Synology.