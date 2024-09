Synology renforce la conformité et la sécurité des données avec la technologie WORM

septembre 2024 par Marc Jacob

Synology annonce des avancées significatives de ses technologies de conformité et de sécurité des données. Les industries de la défense et de l’aérospatiale, soumises à des réglementations strictes en matière de conservation et de protection des données, peuvent désormais compter sur les technologies fournies par Synology, comme le WORM (Write Once, Read Many), pour assurer l’intégrité et la durabilité des données.

Assurer la sécurité des informations cruciales contre les catastrophes imprévues, les accès non autorisés et les risques de conformité est essentiel dans le paysage numérique actuel, quel que soit le dispositif ou le système de stockage utilisé. Les technologies WORM peuvent se révéler utiles pour faire face aux risques.

Technologie WORM : garantie d’intégrité des données

Le WORM (Write Once, Read Many) est une technologie de stockage de données qui permet d’écrire des données sur un dispositif de stockage une seule fois et empêche leur effacement ou leur modification. Toute donnée stockée sur un dispositif conforme au WORM est immuable, ce qui signifie qu’après avoir été écrite, elle ne peut plus être modifiée. Cela joue un rôle clé dans la gestion de la sécurité des données et des exigences de conformité, ainsi que dans la protection contre les ransomwares et autres attaques.

Pourquoi implémenter la technologie WORM ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les organisations implémentent le stockage de données WORM, notamment :

– Sécurité supplémentaire : WORM sert de couche de protection supplémentaire, protégeant des actifs précieux comme la propriété intellectuelle et les secrets commerciaux contre les accès non autorisés et les violations de données potentielles.

– Conformité réglementaire : WORM garantit la conformité dans des industries comme la finance et la santé, où le stockage immuable des données est obligatoire pour une sécurité et une confidentialité accrues.

– Protection des fichiers actifs : WORM agit comme une défense robuste contre les modifications non autorisées ou les changements accidentels des documents d’entreprise critiques, garantissant que seul le personnel autorisé peut accéder et modifier les fichiers.

– Intégrité des archives : WORM préserve l’intégrité des documents historiques importants et des enregistrements, les protégeant de toute modification pendant leur stockage.

WriteOnce : La Solution WORM de Synology

Pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises en matière de stockage de données WORM robuste, Synology présente WriteOnce, une solution basée sur WORM pour Synology NAS conçue pour garantir la permanence et l’intégrité des fichiers essentiels. Avec cette fonctionnalité, vous avez le pouvoir de configurer des fichiers sur votre NAS avec la fonctionnalité WORM, les verrouillant une fois qu’ils sont écrits et empêchant toute modification ou suppression future.

En adoptant Synology WriteOnce, les entreprises peuvent avoir la sécurité de renforcer leurs données contre les accès non autorisés, les modifications accidentelles et les risques de conformité, garantissant que les informations critiques restent invulnérables aux altérations. Que vous protégiez des enregistrements financiers sensibles, des données clients confidentielles ou une propriété intellectuelle inestimable, WriteOnce offre une solution pour maintenir les données en sécurité.

L’authentification multifacteur adaptative est disponible sur les systèmes de Synology, offrant une approche homogène de la sécurité en évaluant divers facteurs contextuels comme le périphérique, l’emplacement, l’heure et le comportement de l’utilisateur pour déterminer si une vérification supplémentaire est nécessaire. Les mesures de sécurité sont renforcées par une fonction de blocage automatique pour les connexions effectuées via SMB et QuickConnect. Cette fonction de blocage automatique offre une protection contre les attaques par force brute en bloquant les adresses IP dont les tentatives de connexion ont échoué à plusieurs reprises. QuickConnect permet de bloquer des adresses IP et de renforcer la sécurité globale contre les menaces potentielles.

Cette technologie offre des avantages notables tels qu’une protection contre les ransomwares en empêchant toute modification des données. Les données WORM peuvent être facilement auditées et tracées qui est essentiel pour les besoins de conformité.

Les fonctionnalités WORM de Synology offrent une solution robuste pour la protection et la conformité des données, en garantissant que les informations critiques restent immuables et sécurisées.