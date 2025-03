Synology nomme Fabrice Sultan comme Vice-Président Sales & Marketing

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cette initiative fait suite à plusieurs années de forte croissance sur le marché français. Elle vise à accélérer le développement, renforcer les équipes et optimiser les opérations commerciales et marketing. En effet, Synology a connu une expansion significative sur le marché français, enregistrant une croissance importante d’une année sur l’autre depuis cinq ans.

Une expertise reconnue

Fabrice Sultan est nommé à la tête de la Business Unit France en tant que Vice-Président Sales & Marketing. Il aura pour mission de développer la stratégie commerciale et marketing, de gérer les équipes, de les développer et de les déployer afin de mailler le territoire. Il s’assurera du développement des relations avec les partenaires et intégrateurs ainsi qu’avec les clients pour s’assurer de leur satisfaction et de leur fidélisation tout en détectant les opportunités commerciales. Côté équipe, il aura pour mission de piloter les performances tout en améliorant leur efficacité. L’objectif est de renforcer le leadership de Synology dans le domaine du stockage mais aussi sur les marchés en pleine expansion comme la vidéosurveillance.

Fabrice dispose d’une solide expérience de plus de 25 ans dans le secteur des nouvelles technologies. Son expertise s’exerce dans la vente, la gestion de projet et des ventes de produits et solutions B2B. Durant ses 25 années passées chez Dell, Fabrice a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de Directeur des Programmes de Ventes Mondiales, et a dirigé les ventes Enterprise en France.

Des priorités stratégiques pour la France

Pour soutenir la dynamique actuelle, Synology a créé une nouvelle Business Unit France. Fabrice Sultan en prend la tête pour renforcer les équipes commerciales et marketing locales afin de saisir les opportunités de croissance dans des secteurs clés.

"Ma priorité est d’obtenir des résultats concrets tout en bâtissant une culture dynamique, innovante et centrée sur l’humain. En renforçant notre présence et en approfondissant notre engagement auprès de nos partenaires et clients, nous poserons les bases d’un succès durable sur le marché français." explique Fabrice.

Le secteur des entreprises représente un axe de développement majeur, Synology comptant déjà parmi ses clients une large part des grandes entreprises françaises. "Aujourd’hui, plus de 80 % des entreprises du CAC 40 font confiance aux solutions Synology. Notre objectif est de renforcer ces relations et d’étendre notre présence dans ce segment," souligne Fabrice, mettant en avant les ambitions de l’entreprise.

Stimuler le succès et l’expansion vers des marchés verticaux à fort potentiel

Au-delà de sa forte présence dans le secteur public et le monde de l’entreprise, Synology identifie de nouveaux marchés verticaux à fort potentiel, notamment dans le maritime, la production audiovisuelle, le luxe et l’aéronautique. "Aujourd’hui, plus de 50 % des entreprises européennes du secteur aéronautique s’appuient déjà sur Synology. Nous voyons un fort potentiel pour capitaliser sur ce succès et étendre nos solutions à d’autres industries," ajoute Fabrice.

Grâce à cette réorganisation stratégique et à une volonté affirmée de croissance, Synology entend renforcer son leadership en France, tout en affirmant son engagement envers ses partenaires, ses clients et l’ensemble du marché.