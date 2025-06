Synology élargit sa gamme ActiveProtect

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Faisant partie de la gamme ActiveProtect, le DP7200 peut être utilisé comme serveur de gestion centralisé ou comme appareil de sauvegarde autonome. Il est livré avec un système d’exploitation intégré, ActiveProtect Manager, qui simplifie la gestion des sauvegardes. Avec une capacité de 84 To, les principales caractéristiques du DP7200 incluent :

• Visibilité des données : Consolider et visualiser jusqu’à 150 000 charges de travail et surveillez 2 500 sites via une interface unique, y compris toutes les sauvegardes, copies de sauvegarde et données archivées à travers une seule infrastructure de sauvegarde.

• Sécurisez les données contre la menace des ransomwares : Protection contre les catastrophes imprévues, comme les attaques de ransomwares, grâce à des contrôles d’accès, à l’immutabilité et à l’isolation des données. L’authentification multifacteur (MFA), configurable via Active Directory, LDAP et SAML 2.0, empêche tout accès non autorisé. Des copies saines des données sont conservées en permanence afin de garantir la disponibilité d’une version intacte pour la restauration.

• La rétention des données à long terme n’est plus un défi : Le DP7200 prend en charge le stockage de sauvegardes à long terme, aussi bien sur site que dans le cloud, tout en optimisant l’utilisation de l’espace grâce à la déduplication des données. Il contribue ainsi à garantir la conformité réglementaire et la continuité des activités, sans encombrer l’infrastructure.

Le DP7200 est disponible dès à présent via le réseau de distributeurs et de partenaires de Synology.