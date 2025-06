Synology élargit la gamme DiskStation avec le DS1525+

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Pour garantir des performances optimales pour les applications exigeantes, le DS1525+ est équipé de deux ports 2,5GbE et peut être mis à niveau vers 10GbE à l’aide du module E10G22-T1-Mini. Deux emplacements M.2 permettent la création d’un cache tout-flash ou d’un groupe de stockage afin d’accélérer les charges de travail à haute performance. Lors des tests de performance, le DS1525+ a atteint un débit séquentiel SMB allant jusqu’à 1 181 Mo/s en lecture et 1 180 Mo/s en écriture avec des SSD.

Le DS1525+ est conçu pour l’évolutivité, prenant en charge jusqu’à deux unités d’extension DX525 à 5 baies, permettant d’atteindre un total de 15 disques. Cela offre jusqu’à 300 To de capacité de stockage brute1, permettant aux entreprises de faire évoluer leur infrastructure à mesure que leurs besoins en données augmentent.

Pour garantir des performances et une fiabilité constantes, le DS1525+ est conçu pour fonctionner avec des disques durs compatibles. Il suit un cadre de compatibilité des disques soigneusement élaboré, soutenu par plus de 7 000 heures de tests rigoureux. DSM sur le DS1525+ nécessite l’utilisation de disques durs compatibles2 pour l’installation.

Propulsé par Synology DiskStation Manager (DSM), le DS1525+ offre un large éventail d’outils pour la gestion des données professionnelles :

• Synology Drive transforme le système en un cloud privé avec un accès aux fichiers multiplateforme et une synchronisation site à site.

• Active Backup Suite fournit une sauvegarde centralisée pour les appareils Windows, Linux, macOS, les machines virtuelles et les services cloud, avec des options flexibles hors site.

• Surveillance Station permet une gestion vidéo évolutive et des analyses intelligentes en temps réel pour protéger les actifs physiques.

– Disponibilité

Le Synology DS1525+ est disponible à partir du 25 juin 2025 via le réseau mondial de partenaires et de revendeurs Synology. Pour plus d’informations, consultez la page produit DS1525+.

Notes

1Capacité brute calculée avec des disques de 20 To. La capacité utilisable varie en fonction des disques utilisés et de la configuration RAID. Le DS1525+ prend en charge jusqu’à 15 disques avec deux unités d’extension Synology DX525, vendues séparément.

2Un programme de validation tiers est disponible sur demande, permettant aux fabricants de disques de tester leurs produits selon les mêmes normes rigoureuses appliquées par Synology