Synology dévoile C2 Surveillance

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Synology présente C2 Surveillance, une nouvelle solution de Vidéo Surveillance en tant que Service (VSaaS) conçue pour offrir une surveillance cloud sans serveur, rapide à déployer et non perturbatrice avec une évolutivité multi-sites.

C2 Surveillance est conçu pour simplifier le déploiement et la gestion de la surveillance, en particulier pour les opérations multi-sites. Sans exigences de licence de périphérique, les utilisateurs peuvent ajouter des caméras sans se soucier des coûts ou des contraintes supplémentaires. Les points forts de C2 Surveillance incluent :

Le processus d’installation est conçu pour être complété en quelques minutes, même sur des appareils mobiles. Grâce à son expérience d’installation intuitive, les administrators peuvent rapidement mettre en ligne de nouveaux sites sans formation spécialisée, ce qui le rend très accessible pour les entreprises de toutes tailles.

Les tâches de détection avancées alimentées par l’IA peuvent également être configurées facilement via l’interface conviviale de Synology, garantissant à la fois accessibilité et fonctionnalité en quelques clics.

Architecture axée sur la continuité

C2 Surveillance est conçu avec une architecture axée sur la continuité, garantissant un enregistrement ininterrompu même en cas de perturbations du réseau. Toutes les séquences sont enregistrées en périphérie sur des cartes microSD, avec la possibilité de sauvegarder les enregistrements sur le C2 Cloud pour une protection supplémentaire. De plus, C2 Surveillance prend en charge le mode hors ligne de secours, permettant une surveillance locale même lorsqu’il est déconnecté d’Internet.

Pour protéger les séquences sensibles et l’accès des utilisateurs, le système intègre le chiffrement AES-128, l’authentification multi-facteurs et des paramètres d’autorisation granulaires, et adhère aux normes de conformité de l’industrie, y compris ISO 27001, SOC 2 Type II et NDAA.

Pour soutenir les organisations opérant sur plusieurs sites, C2 Surveillance exploite l’infrastructure cloud pour gérer centralement les caméras sur les sites. Avec une intégration transparente avec Windows Active Directory, il permet une gestion centralisée des identités et des accès. Le contrôle d’accès basé sur les rôles permet aux administrators de déléguer facilement des autorisations spécifiques à travers des équipes ou des emplacements.

De plus, C2 Surveillance prend en charge le mode de faible bande passante pour réduire la consommation de bande passante jusqu’à 50 % avec un impact minimal sur la qualité vidéo, ce qui le rend idéal pour les environnements avec des contraintes de bande passante.

C2 Surveillance exploite l’infrastructure cloud pour permettre aux clients de gérer centralement les caméras sur les sites.

Disponibilité

C2 Surveillance sera disponible plus tard cette année.