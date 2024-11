Synology annonce sa collaboration avec Pwn2Own Ireland 2024

novembre 2024 par Marc Jacob

Depuis 2019, Synology a activement collaboré avec la communauté mondiale de la cybersécurité, participant également à des événements majeurs du secteur et en établissant un programme de récompenses pour la sécurité. À ce jour, Synology a contribué avec plus de 200 experts et organisations spécialisés en sécurité informatique dans le monde entier dans le but d’anticiper les menaces émergentes et de proposer un service à qualité et à toute épreuve.

Synology reconnaît et remercie les chercheurs en sécurité de Viettel Cyber Security, Rapid7, RET2 Systems, Midnight Blue Security, DEVCORE Research Team, et Team Smoking Barrels, ainsi que les chercheurs indépendants et les organisateurs de l’événement, pour leurs contributions.

Synology a rapidement travaillé avec chaque équipe et validé toutes les vulnérabilités signalées. Depuis le 25 octobre, Synology déploie des mises à jour de sécurité sur les systèmes grâce à des mises à jour automatiques activées. Il est conseillé aux utilisateurs de maintenir leurs systèmes à jour pour garantir la sécurité et la fiabilité des données.