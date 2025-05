Synology annonce le PAS7700

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le PAS7700 intègre deux contrôleurs et 48 baies SSD NVMe dans un châssis 4U et peut évoluer jusqu’à 1,65PB de capacité brute avec 7 unités d’extension supplémentaires. Il prend en charge une gamme complète de protocoles de fichiers et de blocs, y compris NVMe-oF. Avec une mémoire extensible jusqu’à 2 048 Go* et la prise en charge du réseau 100GbE à haute vitesse, le PAS7700 offre des performances, une disponibilité et une évolutivité exceptionnelles pour répondre aux besoins de stockage des entreprises.

Conçu pour les charges de travail critiques

Le PAS7700 dispose d’une architecture à double contrôleur active-active, garantissant des opérations non perturbées à tous les niveaux—des médias de stockage, de la mémoire, du système au réseau et aux protocoles. Avec la sécurité comme fondement, le PAS7700 offre des capacités de protection intégrées 3-2-1-1, y compris des instantanés immuables, la réplication, et des options de tiering et de sauvegarde hors site, garantissant l’intégrité des données à chaque niveau.

Optimisé pour les charges de travail exigeantes, le PAS7700 utilise une conception NVMe de bout en bout pour offrir une latence faible de l’ordre de la milliseconde et des IOPS exceptionnels. Il atteint jusqu’à 2 millions d’IOPS et un débit séquentiel de 30 Go/s**.

Le PAS7700 prend également en charge les applications Synology telles que Synology Drive et Synology Office, augmentant le nombre maximum d’utilisateurs simultanés par trois par rapport aux gammes de produits Synology existantes.

Conçu pour offrir des performances exceptionnelles avec l’efficacité des coûts à l’esprit, le PAS7700 permet aux entreprises d’atteindre des performances et une fiabilité de stockage de qualité primaire au coût du stockage grand public. Avec la déduplication en ligne et hors ligne, il aide les organisations à trouver le juste équilibre entre efficacité et performance.

Disponibilité

Le PAS7700 est prévu pour être lancé dans la seconde moitié de 2025.

*Le module de mémoire est extensible à 1 024 Go par nœud ; 2 048 Go pour l’ensemble du système PAS7700.

**Les chiffres de performance sont obtenus par des tests internes de Synology. Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’environnement de test, de l’utilisation et de la configuration. Veuillez vous référer à la page de performance de Synology pour des informations détaillées.