Syniti ernennt Alyssa Sliney zur Senior Vice President für EMEA Delivery

August 2024 von Marc Jacob

Syniti, gibt heute bekannt, dass Alyssa Sliney zur Senior Vice President of EMEA Delivery ernannt wurde. In ihrer neuen Rolle hat sie die Aufgabe, die Auslieferungsqualität sicherzustellen, den Jahresumsatz weiter zu steigern, die Mitarbeitenden zu motivieren sowie die Kundenerwartungen zu erfüllen und zu übertreffen. Sie ist auch weiterhin für Synitis gesamte Governance-Praktiken zuständig.

Seit Alyssa Sliney vor knapp 20 Jahren als Praktikantin bei Syniti begonnen hat, hat sie eine beeindruckende Karriere durchlaufen. Sie ist über verschiedene Projektrollen zu einer wichtigen Führungskraft des Unternehmens aufgestiegen. In den letzten fünf Jahren war Alyssa Sliney als Senior Delivery Partner für die Qualität und Governance der Syniti Knowledge Platform zuständig. In dieser Zeit erreichte sie die Vervierfachung der Einnahmen aus Synitis Master Data Management-Lösung, indem sie die globalen Governance-Praktiken formalisiert hat. Sie ist eine Vordenkerin für Datenqualität und Data Governance und wird immer wieder von Kunden um Rat und von der Presse um ihre Meinung gebeten.

In ihrer neue Rolle als Senior Vice President wird Alyssa nun in EMEA wirken und ihre jahrzehntelange Erfahrung nutzen, um Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung einer Datenstrategie zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre individuellen Datenherausforderungen zu bewältigen. Alyssa wird direkt mit Chris Gorton zusammenarbeiten, Synitis Managing Director, GTM Leader und Senior Vice President für EMEA. Alyssa löst Linda Hipol ab, die in ihre Heimat Dallas, Texas, zurückkehrt, um sich auf ihre Rolle als Global Senior Vice President of Delivery and Resourcing zu konzentrieren.

Alyssa hat einen Bachelor in Computer Information Systems von der Bentley University, Waltham MA, USA.