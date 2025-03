SUSE lance SUSE Rancher pour les applications SAP afin d’offrir une intégration hybride et transparente

mars 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

SUSE, leader mondial des solutions d’entreprise innovantes, ouvertes et sécurisées, a annoncé le lancement de SUSE Rancher pour les applications SAP, une solution éprouvée qui permet aux entreprises de relier leurs systèmes et solutions cloud SAP de n’importe où. La nouvelle solution, entièrement open source, offre flexibilité, sécurité et continuité opérationnelle aux entreprises qui dépendent des opérations critiques de SAP dans des scénarios de cloud hybride.

Depuis plus de 25 ans, SUSE est un partenaire de confiance de SAP, fournissant des solutions innovantes conçues pour simplifier les déploiements et les opérations. Cette alliance profonde reflète l’engagement de SUSE à fournir aux clients SAP une infrastructure fiable et validée qui assure la continuité des activités et l’excellence opérationnelle. SUSE Rancher pour les applications SAP est la dernière étape de ce partenariat durable, conçu pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises exécutant des charges de travail SAP critiques.

« Ce lancement représente une étape clé dans notre partenariat de longue date avec SAP. Il nous permet de mieux répondre aux besoins de nos clients communs en leur proposant une solution d’infrastructure moderne, performante, évolutive et simplifiée, tout en s’appuyant sur l’expertise de SUSE en matière d’applications SAP », a déclaré Diego Akechi, vice-président des solutions SAP, SUSE.

SUSE Rancher pour SAP fournit, dans un seul package, un support prioritaire et tous les composants validés par SAP, tels que SUSE Rancher Prime, SUSE Rancher Kubernetes Engine (RKE2), Linux, les bases de données et autres, nécessaires pour prendre en charge les applications conteneurisées critiques. En déployant Edge Integration Cell, le runtime conteneurisé on premise de SAP Integration Suite, sur l’infrastructure Kubernetes de SUSE, les entreprises peuvent connecter à leurs solutions cloud SAP les données sensibles et les applications externes de manière fluide et sécurisée.

« Edge Integration Cell, proposé avec SAP Integration Suite, constitue une technologie d’intégration hybride avancée qui permet aux clients d’exécuter des scénarios d’intégration on premise dans leur environnement, que ce soit dans un cloud privé ou on-premise. SUSE Rancher fournit une plateforme où les clients peuvent exécuter leurs intégrations cloud hybrides SAP en toute confiance », poursuit Udo Paltzer, Vice-Président Product Management, SAP Integration Suite chez SAP.

Les principaux avantages de SUSE Rancher pour les applications SAP incluent :

Flexible, évolutif et adapté au multi-cloud : Du plus petit déploiement autonome d’Edge Integration Cell au plus grand environnement multi-cloud, les capacités de gestion multi-Kubernetes de SUSE Rancher permettent aux entreprises de gérer efficacement plusieurs environnements conteneurisés, garantissant des opérations cohérentes et une mise à l’échelle efficace.

Optimisé pour les départements SAP : Conçu pour répondre aux besoins des équipes SAP, SUSE Rancher pour les applications SAP peut réduire la complexité en s’alignant sur l’architecture de solution SAP et en rationalisant la collaboration avec les équipes informatiques. Il fournit tout ce qui est nécessaire pour exécuter les charges de travail dans un seul package, assurant la préparation pour les applications critiques de l’entreprise et simplifiant les processus.

Adapté aux évolutions futures des charges de travail SAP : La nouvelle solution est conçue pour prendre en charge les futures technologies SAP et est soutenue par l’expertise SAP de SUSE, les configurations à jour et le support intégré.

Automatisé, sécurisé et basé sur les meilleures pratiques : Combine des processus automatisés de configuration, des recommandations de renforcement de la sécurité et de configuration, SUSE Security pour l’atténuation proactive des menaces et SUSE Observability pour la surveillance et les alertes avancées. Les déploiements sont simplifiés grâce à des installations et des configurations automatisées intégrées aux meilleures pratiques, ce qui réduit les coûts opérationnels, augmente la fiabilité et assure la visibilité sur les environnements conteneurisés de SAP.

Témoignages

« En tant que partenaire certifié de SUSE et de SAP, Contiva GmbH met à profit son expertise des déploiements on-premise – en s’appuyant sur SUSE Rancher et RKE2 – pour exploiter pleinement le potentiel hybride de SAP Integration Suite, avec le composant de gestion du cycle de vie Edge de SAP et Edge Integration Cell », a déclaré Robert Fels, PDG de Contiva Group. « SUSE Rancher pour SAP représente une véritable avancée en simplifiant les intégrations complexes avec les solutions SAP. Cette approche innovante permet de surmonter les défis liés aux applications conteneurisées en offrant une plateforme robuste, évolutive et sécurisée, spécialement conçue pour les charges de travail SAP critiques. Nous sommes fiers de franchir cette étape et impatients de renforcer notre collaboration avec SUSE afin de proposer des solutions toujours plus innovantes pour accompagner la transformation numérique de nos clients. »

« Depuis plus de vingt ans, Fujitsu et SUSE collaborent pour tirer parti de leur expertise et de leurs technologies complémentaires. En associant les solutions open source à une solide expérience dans le développement de solutions d’entreprise, nous avons aidé nos clients à optimiser la disponibilité de leurs systèmes critiques et à accélérer leur innovation en adoptant les conteneurs et Kubernetes », a déclaré Jürgen Ellwanger, responsable de Global SAP CC, Fujitsu. « Nous nous réjouissons du lancement de SUSE Rancher pour les applications SAP, dont la flexibilité et l’évolutivité s’alignent parfaitement avec les stratégies de cloud hybride de nos clients. En combinant cette solution avec nos offres existantes dédiées aux charges de travail SAP traditionnelles, nous créons un pont naturel vers les environnements cloud natifs. Grâce à une gestion unifiée et simplifiée de l’ensemble des charges de travail SAP, nos clients peuvent ainsi se concentrer pleinement sur l’innovation et la croissance de leur entreprise. »