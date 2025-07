SUSEⓇ lance SUSE Sovereign Premium Support

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

SUSEⓇ lance SUSE Sovereign Premium Support. Il s’agit de son service de support souverain le plus complet, destiné aux clients et partenaires recherchant une offre de support pleinement conforme aux exigences de souveraineté de l’Union européenne. Cette offre transversale est conçue pour les entreprises qui exigent une approche souveraine, personnalisée et proactive pour la gestion de leurs environnements SUSE.

Selon IDC, plus de 80 % des organisations européennes utilisent déjà des solutions de cloud souverain ou prévoient de le faire en 2025. (Source : Enquête IDC EMEA Cloud, septembre 2024.) SUSE Sovereign Premium Support représente un nouveau pilier important des services SUSE, répondant à une demande croissante de la part de clients et partenaires soucieux de se conformer aux nouvelles réglementations, d’atténuer les risques géopolitiques et de bâtir une infrastructure informatique véritablement résiliente.

SUSE Sovereign Premium Support :

Aide les clients de SUSE à répondre aux exigences réglementaires et à leurs besoins en matière de souveraineté numérique.

Fournit des ingénieurs de support Premium (PSE) et des gestionnaires de prestation de services (SDM) dédiés, basés dans l’UE, et assure le stockage des données de support client sur des réseaux et serveurs situés en Union européenne.

Assure une meilleure confidentialité des données et un accès contrôlé via des PSE et SDM basés dans l’UE accédant aux données, et confirme l’engagement de SUSE à chiffrer les données nécessaires à la résolution de problèmes.

SUSE compte parmi ses clients un large éventail d’organisations soumises à des exigences réglementaires et de conformité strictes, notamment des entités des secteurs de la défense, des administrations publiques et des forces de l’ordre, réparties sur plusieurs continents. Ces clients ont depuis longtemps atteint leurs objectifs grâce à l’engagement et au support sur mesure de SUSE.

« Nous observons depuis plusieurs années un intérêt croissant pour les solutions de souveraineté numérique, telles que le cloud souverain. Cet intérêt ne se limite pas aux industries réglementées, mais touche tous les secteurs, et ce, à l’échelle mondiale, d’autant plus que de nombreuses organisations n’en sont qu’au début de leur transition vers le cloud et doivent anticiper leurs besoins dès le départ. 2025 s’annonce comme une année décisive, car les incertitudes géopolitiques et économiques croissantes mettent davantage en lumière l’impératif de souveraineté numérique », explique Rahiel Nasir, Directrice de Recherche, Stratégies Cloud Européennes, et Analyste Principale pour la Souveraineté Numérique Mondiale, IDC.