Surveillance étrangère/Loi FISA : "il serait dangereux de le laisser expirer ou de le restreindre"

février 2024 par Frans Imbert Vier, PDG d’Ubcom

Dans une tribune du Washington Post publiée le 14 février, le général Paul M. Nakasone, ancien chef de la NSA, de l’US Cyber Command et du Central Security Service, a partagé sa plus grande préoccupation en tant que directeur de la NSA : la possible expiration ou limitation de l’article 702 de la loi sur la surveillance du renseignement étranger (FISA).

Il explique que cette autorité est essentielle pour protéger les États-Unis des menaces extérieures, notamment le terrorisme, et qu’elle respecte la vie privée des Américains grâce à un contrôle judiciaire et législatif. Il affirme que l’article 702 a prouvé son efficacité et son importance au fil des ans, et qu’il serait dangereux de le laisser expirer ou de le restreindre. Il appelle le Congrès à renouveler l’article 702 sans délai ni entrave, pour assurer la sécurité nationale et la liberté des citoyens.

Frans Imbert-Vier, CEO UBCOM, acteur spécialisé dans la protection cyber des organisations et la protection des secrets, s’inquiète face à cette prise de parole :