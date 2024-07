Streamer les matchs des JO Paris 2024 en toute quiétude !

juillet 2024 par ESET

Les Jeux Olympiques et Paralympiques suscitent un grand intérêt, et de nombreux fans de sport du monde entier prévoient de suivre les compétitions devant l’écran de leur télévision. Les objets connectés révolutionnent notre consommation médiatique, y compris pour les grands événements sportifs, et cela n’est pas sans risques. Dans la prévision de regarder les matchs à la maison avec des amis, il est important de sécuriser le téléviseur connecté (Smart TV). Ces appareils peuvent présenter des risques, notamment l’enregistrement de conversations et des vulnérabilités permettant leur prise de contrôle. Que faire dans ce cas ?

Voici 5 mesures à prendre pour suivre des matchs sur une smart TV en toute quiétude :

Tout d’abord, il faut sécuriser le routeur. Les téléviseurs connectés s’appuient généralement sur les routeurs pour leur connectivité, offrant une solution pratique et sans fil. Cette approche évite l’encombrement des câbles et préserve la flexibilité des appareils connectés. Cependant, pour garantir la sécurité du réseau, il est crucial de personnaliser les paramètres du routeur. La première étape consiste à remplacer les identifiants par défaut par un nom d’utilisateur et un mot de passe robustes et uniques. Cette simple mesure renforce considérablement la protection du réseau domestique et de tous les appareils qui y sont connectés.

L’organisation des appareils connectés en des réseaux distincts. Pour cela, il faut lister tous les appareils, désactiver ceux que qui ne sont pas utilisés, et créer des réseaux séparés avec des permissions personnalisées pour mieux protéger les appareils sensibles, notamment les caméras de surveillance, les systèmes de stockage et les appareils domotiques y compris la Smart TV. Cette séparation réduit les risques de compromission des appareils les plus sensibles. De plus, cette approche offre la flexibilité de contrôler l’accès des invités au réseau. Il est possible de choisir de ne partager que certains appareils spécifiques aux invités, préservant ainsi la confidentialité et la sécurité du reste du réseau domestique.

La configuration de la smart TV. Il est nécessaire de modifier les paramètres de confidentialité et de contrôler les informations que l’on permet au fournisseur de collecter ou de partager avec des tiers. Tout d’abord, on pense à désactiver les fonctionnalités inutilisées, quitte à les réactiver dans le futur, si l’utilisation se modifie. Pour finir, on active les mesures de protection offertes par le fournisseur notamment le contrôle parental, s’il y a lieu.

Maintenir la Smart TV à jour. La Smart TV possède un système d’exploitation, aussi connu sous le nom de firmware ou microprogramme. Comme tous les systèmes informatiques, il doit être régulièrement mis à jour pour que l’on dispose de tous les correctifs en place, notamment pour éviter les bugs et vulnérabilités, que pourraient exploiter les cybercriminels.

L’utilisation d’une solution de sécurité complète pour protéger les appareils domestiques contre les logiciels malveillants et autres menaces.

Avec l’application de ces mesures de sécurité, on assure ainsi une bonne préparation pour profiter sereinement des matchs des JO Paris 2024. Néanmoins, il est crucial de comprendre que la cybersécurité est un processus continu, et non une série d’actions ponctuelles. La protection de la Smart TV et des appareils connectés nécessite une vigilance constante et des efforts soutenus. Il est recommandé de réévaluer régulièrement les pratiques de sécurité numérique et d’appliquer systématiquement ces mesures de protection.

En adoptant cette approche proactive, on assure non seulement de pouvoir suivre les JO en toute tranquillité, mais aussi de profiter en toute sécurité des futurs événements sportifs majeurs. Cette vigilance continue permet de tirer pleinement parti de la technologie connectée tout en minimisant les risques potentiels.