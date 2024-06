Stratus Technologies remporte le premier prix de l’innovation Joseph C. Belden

juin 2024 par Marc Jacob

Belden Inc. annonce que la plateforme Stratus® ztC Endurance™ avait remporté le premier prix de l’innovation Joseph C. Belden.

Le prix porte le nom du fondateur de Belden, Joseph C. Belden. Son esprit d’innovation et ses brevets ont permis à l’entreprise de devenir un des premiers leaders dans le domaine des télécommunications, établissant ainsi les bases du portefeuille actuel de solutions de réseaux et de données de Belden. Le prix de l’innovation Joseph C. Belden met en lumière des innovations porteuses d’avenir dans des secteurs tels que la santé, la fabrication et les télécommunications.

Le produit lauréat, la plateforme Stratus ztC Endurance, est une plateforme informatique tolérante aux pannes qui a été conçue pour les opérations durables de la prochaine génération. Cette plateforme offre une disponibilité de 99,99999% grâce à une tolérance aux pannes intelligente et prédictive, afin de protéger les applications les plus importantes d’une organisation contre les temps d’arrêt ou les pertes de données. La plateforme Stratus ztC Endurance bénéficie d’une conception unique et innovante qui a permis de créer une plateforme informatique protégée, gérable, facile à entretenir et très performante, qui prévoit, isole et traite les défaillances potentielles. Pour en savoir plus sur cette solution innovante, visitez le site de Stratus.

Stratus a reçu le prix mardi lors du premier sommet annuel de l’innovation Joseph C. Belden, qui a mis l’accent sur l’innovation par le biais de présentations et de débats d’experts centrés sur la technologie présentée par les trois finalistes du prix de cette année.

Les juges du secteur qui ont évalué les candidatures ont noté en particulier que la plateforme ztC Endurance permettait à toute organisation d’exécuter facilement des applications critiques et des piles de logiciels complexes sans temps d’arrêt ni perte de données. Un juge a noté que la plateforme est conviviale, fournissant les données et les fonctionnalités nécessaires sans que l’utilisateur n’ait besoin d’une expertise approfondie en matière de serveur.

Les deux autres finalistes étaient TECHMEDO, dont le système d’exploitation intelligent pour les soins de santé vise à transformer l’accès aux soins pour les communautés rurales et mal desservies, et Voleatech GmbH, qui a présenté son logiciel de pare-feu VT AIR OT de nouvelle génération, comblant le fossé entre la connectivité et la sécurité dans l’espace du réseau OT.

Les trois finalistes ont été sélectionnés par un jury d’experts du secteur parmi un ensemble de candidatures très compétitives. Ces candidatures ont été évaluées sur la base de critères tels que le niveau d’innovation, la valeur commerciale et l’impact ESG (environnemental, social ou de gouvernance).