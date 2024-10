Stormshield obtient la certification CSPN de l’ANSSI pour sa solution Stormshield Data Security

octobre 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Stormshield, acteur européen de référence sur le marché de la cybersécurité, annonce l’obtention

de la certification de sécurité de premier niveau (CSPN) pour la version on-premise de son offre de protection des données, Stormshield Data Security (SDS).

Cette reconnaissance de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) est un gage de confiance pour les clients de cette solution, mais aussi une belle reconnaissance pour les équipes de Stormshield, qui œuvrent au quotidien pour délivrer des solutions de sécurité performantes, et ont travaillé depuis plus de deux ans à l’obtention de cette certification.

Stormshield est partenaire officiel de Google pour la mise en place du chiffrement CSE (Client-Side Encryption) dans l’environnement Google Workspace. La solution Stormshield Data Security assure d’une parfaite confidentialité des données sensibles stockées ou transitant dans l’infrastructure cloud de Google Workspace. Avec cette CSPN, Stormshield Data Security devient également la première et la seule solution de chiffrement des données certifiée par l’ANSSI, disponible sur Google Workspace.

C’est désormais l’ensemble des solutions Stormshield qui sont reconnues au plus haut niveau, après la certification CSPN de l’offre EDR Stormshield Endpoint Security Evolution (SES) et la qualification Standard de sa gamme de pare-feux Stormshield Network Security (SNS).

C’est aussi une reconnaissance auprès de l’office fédéral allemand de la sécurité des technologies de l’information (BSI), suite à l’accord de reconnaissance mutuelle des certificats de sécurité pour les schémas CSPN.

« En tant qu’acteur européen et français, nous sommes fiers d’avoir obtenu la certification CSPN de l’ANSSI pour notre solution Stormshield Data Security, qui témoigne de notre engagement à offrir

des solutions de cybersécurité fiables et robustes à toutes les organisations, confie Jocelyn Krystlik, Responsable Business Unit Software chez Stormshield. Au-delà de la simplicité d’usage, que nous démontrons au quotidien, cette certification renforce encore plus la garantie d’une solution de chiffrement de confiance pour nos clients, et d’une protection optimale de leurs données. »