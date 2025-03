Stoïk et la DGA, une collaboration au service de la cybersécurité des entreprises de la défense

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Stoïk, acteur de l’assurance cyber pour les PME et ETI, travaille avec la Direction générale de l’armement (DGA) à renforcer la cybersécurité des entreprises de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD). Grâce à une adaptation de son offre, Stoïk simplifie désormais l’accès à une couverture cyber alignée sur le Référentiel de Maturité Cyber (RMC) de la DGA : une avancée majeure pour un secteur devenu la cible privilégiée des cybercriminels.

Les entreprises de la BITD, qu’il s’agisse de fabricants d’armements, de fournisseurs d’équipements stratégiques ou de sous-traitants industriels, jouent un rôle clé dans la souveraineté nationale. Ce qui en fait des cibles de choix pour les hackers malveillants. Ainsi, leur exposition aux cyberattaques ne cesse de croître.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les offensives contre ces acteurs ont significativement augmenté. Comme le rappelait récemment Sébastien Lecornu, ministre des armées : 80 % des attaques du secteur industriel de la défense visent des sous-traitants, souvent les moins bien protégés.

Pour aider ces entreprises à se défendre, la DGA a développé le Référentiel de Maturité Cyber (RMC), qui établit un cadre d’exigences en matière de cybersécurité. Celui-ci permet d’évaluer et d’améliorer le niveau de protection des entreprises stratégiques en tenant compte de leurs contraintes et de leurs capacités.

Les entreprises de la BITD en chiffres

Environ 4500 PME de la filière de la défense produisent pour 8 grands groupes industriels (Airbus, Safran...) dont 1 000 stratégiques.

30 Md € de CA/ an

220 000 emplois directs et indirects

2ème exportateur mondial

Une couverture cyber conçue sur mesure pour les acteurs de la Défense

Stoïk est désormais en mesure de proposer une assurance cyber alignée sur les 4 niveaux d’exigence du RMC de la DGA (gouvernance, prévention, défense et résilience), qui garantit aux entreprises de la BITD un niveau de protection conforme aux attentes de l’État et des grands donneurs d’ordre. Cette offre est accessible aux PME et ETI réalisant jusqu’à 1 milliard d’euros de CA, avec un processus de souscription particulièrement simplifié pour celles qui font moins de 50 millions d’euros.

En plus d’une couverture adaptée, Stoïk accompagne les entreprises avec des outils de prévention et un suivi continu, leur permettant d’améliorer durablement leur posture de cybersécurité.

"Les assurances cyber conçues pour les PME offrent une protection utile en cas d’incident cyber. Pour faciliter la vie des PME, nous recommandons aux assureurs de reconnaître le référentiel de maturité cyber (RMC) de la BITD, ce qu’a accepté de faire Stoïk, permettant à ces entreprises d’accéder sans difficulté aux outils et bonnes pratiques répondant aux exigences du RMC et de bénéficier de l’accompagnement d’experts pour faire face à ces nouveaux défis", indique Nicolas GRANGIER, délégué ministériel aux PME au sein du ministère des Armées

Un acteur de terrain pour une réponse rapide aux incidents

Là où les assureurs traditionnels se contentent de financer les pertes après une attaque, Stoïk va plus loin en intervenant directement dès qu’un sinistre survient. Son équipe de réponse aux incidents est intégrée en interne, garantissant une prise en charge rapide et efficace des attaques subies par ses assurés.

Avec le Référentiel de Maturité Cyber, la DGA met à disposition des PME et ETI un cadre structurant et reconnu pour évaluer et améliorer la cybersécurité des entreprises, tandis que Stoïk apporte une solution d’assurance cyber clé en main, adaptée aux contraintes du secteur et immédiatement opérationnelle. Une avancée essentielle pour protéger un maillon vital de la souveraineté économique et militaire française.