Stellar obtient plusieurs certifications (ISO 27001, SOC2, RGPD, TISAX,…) pour son logiciel SaaS de la GRC

mai 2024 par Marc Jacob

Après un an d’existence, la startup normande Stellar bouscule le monde de la certification et de la conformité (ISO 27001, SOC2, RGPD, TISAX,…) grâce à son logiciel SaaS de la GRC en cybersécurité. Destiné aux petites et moyennes entreprises, il a déjà été adopté par une cinquantaine d’entre elles, des Entreprises de services numériques, éditeurs de logiciels, ou encore d’autres issues du monde médical ou de l’industrie, notamment automobile.

Grâce à sa centralisation des données et à son automatisation, Stellar offre une vision claire de l’état de la GRC (Gouvernance, gestion des risques et conformité). Et surtout, il simplifie la conformité en permettant une cartographie des référentiels, et facilite les audits grâce une navigation fluide entre les nombreux contrôles, exigences, documents de sécurité et preuves. En éliminant le recours à de multiples outils, Stellar permet de prioriser les actions de sécurité grâce à l’évaluation des risques et ce, à des coûts très compétitifs par rapport aux solutions utilisées jusqu’à présent par les grands comptes.

La certification ISO 27001 en pilote automatique, mais aussi 20 autres référentiels !

Aujourd’hui, les entreprises de toutes tailles sont confrontées à de multiples enjeux de conformité tels que le RGPD, la prochaine directive NIS 2 ou encore l’IA Act.

Grâce à Stellar, la norme ISO 27001 – la plus visible - qui établit les exigences pour la mise en œuvre, la maintenance et l’amélioration continue d’un système d’information, est totalement en pilote automatique.

Mais c’est loin d’être le seul référentiel géré par la solution. Il existe aujourd’hui 20 référentiels de conformité, labels et certifications ISO possibles : TISAX, HDS, ISO9001, etc. Sans oublier une réglementation qui va très vite et qu’il faut sans cesse s’assurer de respecter.