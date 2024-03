Starburst nommée leader dans le Radar 2024 de GigaOm pour les data lakes et lakehouses

mars 2024 par Marc Jacob

Starburst a été nommée Outperforming Leader pour la deuxième année consécutive dans le Radar 2024 de GigaOm pour les Data Lakes et Lakehouses. Cette année, GigaOm a évalué dix fournisseurs du secteur et Starburst a été reconnue comme l’un des trois fournisseurs en position de leader/outperformer.

Selon le rapport de GigaOm, le moteur de requêtes SQL open source Trino renforce la plateforme Starburst et lui permet d’exceller dans le domaine de la fédération de requêtes et de l’analyse des données externes au data lake. Starburst peut se connecter à une grande variété de sources de données et les interroger, et son ingestion des données dans le lake en continu facilite l’analyse en temps quasi réel. Sa plateforme prend en charge les trois formats de table ouverts Apache Iceberg, Delta Lake et Apache Hudi, ainsi que le langage de programmation Python.

GigaOm souligne une évolution de la plateforme avec l’introduction de la couche de gouvernance Gravity pour Starburst Galaxy, qui renforce ses capacités de gouvernance et de catalogage des données. Ces nouvelles fonctionnalités comprennent des contrôles d’accès fins avec un étiquetage basé sur les attributs, un filtrage des lignes et un masquage des colonnes, qui permettent une application uniforme des politiques de sécurité dans toutes les régions de déploiement et à tous les niveaux où les données sont partagées.

Un autre point fort de Starburst mis en avant par GigaOm est sa couche de modélisation et de sémantique, dont les fonctionnalités de catalogage de données comprennent la création, la gestion et le partage des données en tant que produits. La fonctionnalité Data Products permet aux utilisateurs de fournir une documentation technique et métier pour un ensemble de données, d’y attacher des exemples de visualisation ou tableaux de bords liés aux données, d’afficher l’historique et les cas d’utilisation cibles. Elle permet ainsi aux utilisateurs métiers d’interagir avec un Data Product de Starburst, de comprendre son contexte et son utilisation et de le partager avec d’autres utilisateurs internes ou externes.