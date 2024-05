Starburst lance Icehouse

mai 2024 par Marc Jacob

Avec Galaxy Icehouse, les clients bénéficient de l’évolutivité et de la performance d’une architecture qui combine le moteur de requête open-source Trino et le format de table Apache Iceberg. Cette association offre aux clients de Galaxy Icehouse une efficacité améliorée en matière de stockage et de récupération des données, sans risque de dépendance à un fournisseur, tout en évitant les contraintes et les coûts liés au développement et au maintien d’une solution en interne.

La solution Galaxy Icehouse de Starburst peut stocker les données dans des tables Iceberg gérées automatiquement et propose une nouvelle prise en charge de l’ingestion en temps quasi réel et à l’échelle du pétaoctet. Les équipes peuvent ensuite facilement interroger les données avec Trino et s’appuyer sur ses capacités d’analyse, de gouvernance et de mise à l’échelle automatique dans Starburst Galaxy. Elles peuvent avoir recours à un langage SQL simple pour que les données soient utilisées en temps quasi réel en production dans des applications ou des tableaux de bord. Cela les aide à répondre aux exigences de fiabilité et de performance des organisations et à apporter une valeur à l’utilisateur final, sous la forme d’applications et de tableaux de bord en temps réel.

Starburst Icehouse peut également automatiquement optimiser les données, avec des index et du cache, pour améliorer la performance des requêtes grâce à Warp Speed. Cela permet des cas d’utilisation interactifs, sans nécessiter les coûts d’optimisation et de paramétrage d’un expert ou des modifications de code.