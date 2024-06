Starburst et Google Distributed Cloud proposent une solution d’analyse des données sécurisée aux entreprises hautement réglementées

juin 2024 par Marc Jacob

Starburst Enterprise Platform (SEP) sur Google Distributed Cloud offre la version Enterprise de Trino, avec des contrôles de sécurité et de gouvernance intégrés et un accès aux données à l’intérieur et à l’extérieur des data lake privés. Entièrement isolée et déployée au sein de GDC, la solution permet aux organisations de répondre à des exigences strictes en matière de résidence des données et de sécurité, tout en bénéficiant d’analyses SQL puissantes. Grâce à ces fonctionnalités, les organisations bénéficient d’un temps de réponse plus court, de coûts réduits et d’une vue d’ensemble de toutes leurs données, pour leur permettre de prendre des décisions avec plus de confiance et d’agilité.

Starburst Enterprise Platform (SEP) est une solution qui peut être déployée sur n’importe quel environnement. La solution air gapped de Google Distributed Cloud ne nécessite pas de connectivité à Google Cloud ou à un réseau internet public pour gérer l’infrastructure, les services, les API ou l’outillage, et est conçue pour rester déconnectée en permanence. L’association de GDC et Starburst permet d’offrir des analyses avancées pour les environnements isolés et sécurisés notamment via :

La version Enterprise de Trino : via des fonctionnalités répondant aux besoins des entreprises, en matière de performance, de scalabilité, de sécurité et de gouvernance, via le langage SQL.

Une sécurité renforcée : Starburst intègre des fonctionnalités de protection des données sensibles, telles que le contrôle d’accès basé sur les rôles et le masquage des données.

Un point d’accès unique : les entreprises peuvent découvrir et analyser les données dans leur environnement Google Distributed Cloud via un accès centralisé.

Une réduction des coûts : Starburst s’appuie sur Google Kubernetes Engine pour une mise à l’échelle automatique dynamique, une optimisation de l’utilisation des ressources et une maîtrise et prévision des coûts.