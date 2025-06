Squad ouvre 400 nouveaux postes

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Avec plus de mille experts répartis dans douze agences en France, Suisse, Espagne et au Canada, Squad s’engage à offrir le meilleur de la cybersécurité et du développement sécurisé à ses clients. Le groupe met son ADN technique et son expertise de pointe au service des grands comptes, en intégrant la cybersécurité au cœur des infrastructures IT, OT et Cloud. Squad réalise près de 125 millions de chiffre d’affaires.

Des opportunités dans toutes les agences du groupe

Soucieux d’accroitre sa qualité de service et de développer ses parts de marché, Squad compte recruter massivement en 2025 pour étoffer ses équipes d’experts cyber, commerciales et support. La majorité des opportunités proposées sont en France et le reste en Europe où Squad est implanté. Le groupe recherche principalement des profils confirmés et séniors et offre de réelles opportunités d’évolution à long terme à ses collaborateurs.

Un accompagnement constant au service de l’excellence opérationnelle

Cela s’explique notamment par l’importance des ressources mobilisées par Squad pour faire monter en compétences ses équipes : suivi des collaborateurs par leurs managers et par une équipe « RH » dédiée, formations et certifications régulières, people review bisannuelles, événements fédérateurs… Fort de ces éléments, le groupe affiche l’un des taux de turn-over les plus bas du marché et bénéficie de l’une des marques employeur les plus attractives sur une secteur très concurrentiel.

Quelques exemples de postes proposés :

– Architecte cybersécurité,

– Analyse SOC,

– Pentester,

– Consultant GRC,

– Consultant CloudOps,

– Business Manager,

– Talent Manager