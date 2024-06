Splunk dévoile de nouvelles améliorations en matière d’IA pour ses solutions Observability, Security et IT Service Intelligence

juin 2024 par Marc Jacob

Splunk présente un ensemble d’outils d’IA intégrés à son portefeuille produits. Ces nouveaux outils permettent aux entreprises d’accélérer les tâches répétitives et d’améliorer leur capacité à obtenir des informations rapidement à partir de données. Les assistants alimentés par l’IA générative de Splunk peuvent aider chaque utilisateur à devenir un expert dans les domaines de la sécurité et de l’observabilité.

Splunk étend ses capacités en matière d’IA grâce à de nouveaux assistants alimentés par l’IA générative et intégrés à ses solutions Observability Cloud and Security, fournissant à ses clients une visibilité IT renforcée et des capacités d’atténuation proactive des menaces. De plus, la fonctionnalité Splunk AI Assistant est désormais accessible à tous, offrant aux clients la possibilité d’obtenir des informations sur la plateforme Splunk grâce au langage naturel. En outre, Splunk dévoile de nouvelles capacités d’IA à sa solution IT Service Intelligence (ITSI), notamment un assistant de configuration, qui a pour objectif de rationaliser les processus de paramétrage et d’optimiser l’efficacité opérationnelle, ainsi que les fonctionnalités Drift Detection for KPIs et entity-level Adaptive Threshold pour une détection plus précise.

Accélérer les investigations et renforcer l’efficacité grâce aux nouveaux assistants IA intégrés aux solutions Observability Cloud et Security

L’assistant IA intégré à la solution Observability Cloud ajoute une fonctionnalité alimentée par l’IA générative, conçue pour optimiser la détection, les analyses et les investigations menées par les équipes d’ingénieurs, grâce à une interface en langage naturel. En analysant les indicateurs, les traces et les logs, l’assistant IA permet aux développeurs logiciels et aux ingénieurs en charge de la fiabilité des sites (SRE) d’extraire des informations rapidement, ce qui réduit le temps nécessaire pour les tâches quotidiennes, l’analyse des causes profondes (RCA) et la résolution des problèmes. Cela permet d’éliminer les obstacles et d’abaisser le niveau d’expertise nécessaire afin de résoudre les problèmes, ce qui rend le dépannage et l’analyse des données plus accessibles et accroît l’efficacité opérationnelle.

Splunk présente également AI Assistant pour sa solution Security. Conçu pour accélérer les investigations et les workflows quotidiens des analystes sécurité, cet assistant permet de rationaliser les processus d’investigation en offrant des recommandations aux analystes, ainsi qu’un résumé des données relatives à un incident en tirant parti des capacités de l’IA générative. En fournissant des recommandations pour les workflows de sécurité et en générant du langage SPL (Search Processing Language) de Splunk spécialement conçu pour la sécurité, les investigations sont accélérées et les temps de réponse réduits. Les analystes ont ainsi les moyens de renforcer les défenses contre des menaces en constante évolution grâce à des processus simplifiés qui améliorent l’efficacité.

Splunk AI Assistant for SPL permet une compréhension plus rapide des données

Splunk AI Assistant for SPL aide les clients à interagir avec la plateforme d’analyse de données Splunk à l’aide du langage naturel, comblant ainsi le fossé entre intuition humaine et analyses menées par des machines. Cet outil innovant permet aux analystes d’effectuer des analyses complexes en se servant du langage naturel, de comprendre les requêtes existantes en langage SPL à l’aide d’explications étape par étape et d’effectuer des recherches dans la documentation produit pour répondre à des questions pratiques.

En servant de pont entre le langage naturel et les requêtes SPL, Splunk AI Assistant améliore la productivité des analystes et renforce l’efficacité des prises de décision. Il permet aux entreprises d’optimiser l’analyse de données et la réponse aux incidents, les positionnant idéalement pour prospérer dans le monde actuel régi par les données.

Bongsu Cho, VP of AI & Big Data Division chez LG Electronics déclare : « Nous sommes en train d’intégrer des capacités d’assistants d’IA à nos solutions. Obtenir des informations critiques rapidement et efficacement à partir des données pour améliorer considérablement l’efficacité opérationnelle et atténuer proactivement le risque représente un avantage concurrentiel garantissant une résilience numérique robuste. Une approche stratégique qui consiste à intégrer l’IA à toutes les solutions permet de stimuler l’innovation et de mieux garantir la continuité d’activité dans un paysage numérique de plus en plus complexe. »

Une IA avancée intégrée à la solution IT Service Intelligence (ITSI)

Lors du dernier salon Cisco Live, Splunk a dévoilé un assistant de configuration pour sa solution IT Service Intelligence (ITSI). Celui-ci tire parti des capacités IA avancées et du machine learning pour gérer et optimiser les configurations, en mettant en lumière de manière proactive des informations sur la santé des objets de connaissance ITSI, comme les indicateurs de performance, les services ou les entités. Cela permet aux administrateurs de bénéficier d’une console centralisée afin de maintenir des systèmes d’alerte précis en leur fournissant des informations sur les modèles de seuils obsolètes en optimisant ces derniers à l’aide d’une remédiation guidée. Les administrateurs peuvent ainsi obtenir une vue précise de la santé de leurs systèmes informatiques tout en réduisant la quantité de faux positifs.

Splunk présente également deux nouvelles fonctionnalités intégrées à ITSI : Drift Detection for KPIs et entity-level Adaptive Thresholds. Drift Detection for KPIs permet aux utilisateurs de repérer des problèmes potentiels très tôt en mettant en avant les indicateurs de performances indiquant des changements graduels ou des déviations soudaines par rapport aux schémas habituels. Par ailleurs, entity-level Adaptive Thresholds de Splunk permet aux utilisateurs de créer des lignes directrices dynamiques au niveau des entités et de générer des alertes si celles-ci se comportent de manière anormale. Ces deux fonctionnalités seront disponibles dans le courant de l’année.

– Disponibilité des produits

AI Assistant intégré à la solution Observability Cloud est d’ores et déjà disponible en accès anticipé privé. AI Assistant intégré à la solution Security sera quant à lui disponible en accès anticipé privé en août 2024. Splunk AI Assistant for SPL est désormais accessible à tous les clients Splunk Cloud Platform sur AWS dans le monde entier. La solution IT Service Intelligence (ITSI) et sa fonctionnalité Configuration Assistant sont disponibles pour tous, avec Drift Detection for KPIs et entity-level Adaptive Thresholds en accès anticipé privé.