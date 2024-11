Splunk annonce des innovations sur l’ensemble de son portefeuille de solutions

novembre 2024 par Marc Jacob

Splunk annonce des innovations sur l’ensemble de son portefeuille d’observabilité afin de permettre aux organisations de mettre en place une pratique d’observabilité de pointe. Ces améliorations offrent aux équipes d’ingénierie et ITOps de nouvelles options pour unifier la visibilité sur l’ensemble de leur environnement IT afin d’accélérer les délais de détection et d’investigation, d’avoir un meilleur contrôle sur leurs données et les coûts, et d’améliorer leur résilience numérique.

De nombreuses équipes d’ingénierie et ITOps ne disposent que d’une visibilité fragmentée sur leur pile technologique et manquent d’informations sur les problèmes de performance affectant leurs activités. L’observabilité agrémentée du contexte métier adapté est la clé pour surmonter ces problèmes. Les clients de Splunk ont maintenant accès à des informations plus pertinentes et à des processus d’automatisation pour procéder à un dépannage guidé, profiter d’une meilleure visibilité dans les environnements Kubernetes et offrir une expérience utilisateur complète. Grâce au portefeuille d’observabilité de Splunk, les organisations disposent d’informations plus détaillées pour superviser les problèmes critiques, tels que les transactions d’utilisateurs perturbées et les interruptions de la chaîne d’approvisionnement, et prendre des mesures correctives rapides et précises pour améliorer leur résilience numérique.

Une expérience unifiée sur l’ensemble du portefeuille

Depuis le lancement d’une expérience d’observabilité full-stack intégrée lors de Cisco Live Las Vegas, Cisco AppDynamics fait maintenant partie de Splunk Observability et a été rebaptisé Splunk AppDynamics. Le portefeuille d’observabilité de Splunk, renforcé par Splunk AppDynamics, offre aux organisations un contexte métier plus précis et une couverture plus large sur les environnements à trois couches et les architectures de microservices, afin de bénéficier d’une visibilité unifiée sur n’importe quel environnement et pile. Les principales innovations incluent entre autres :

Des améliorations de l’expérience d’observabilité unifiée : les clients profitent maintenant d’une meilleure intégration de Splunk AppDynamics SaaS au sein du portefeuille d’observabilité de Splunk, assurant ainsi une expérience fluide et l’accès à des informations exploitables pour un dépannage plus rapide sur l’ensemble de leur environnement. Les principales fonctionnalités incluent :

La disponibilité générale de l’authentification unique (SSO) et du Deep Linking entre Splunk Cloud et Splunk AppDynamics afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et standardiser les workflows de dépannage.

La disponibilité générale d’une interface utilisateur (UI) optimisée afin d’offrir une expérience utilisateur plus conviviale et homogène, ainsi que des processus de dépannage plus cohérents avec Splunk AppDynamics et Splunk Observability Cloud.

La disponibilité générale de Log Observer Connect pour Splunk AppDynamics : annoncée en version anticipée lors de Cisco Live Las Vegas, cette intégration accélère les dépannages dans les environnements sur site et hybrides en permettant aux clients de passer en un clic des tableaux de bord et des visualisations de Splunk AppDynamics aux logs correspondants dans Splunk Platform.

Des améliorations de l’automatisation et des workflows facilitent le dépannage

Splunk continue d’innover pour faciliter l’identification des problèmes et les processus de résolution afin que les utilisateurs puissent rentabiliser leurs investissements plus rapidement et réduire leur temps moyen de détection (MTTD) et leur temps moyen de résolution (MTTR) :

Amélioration de l’IA dans Splunk Observability Cloud :

Des mises à jour de la fonctionnalité Tag Spotlight permettent une meilleure compréhension des problèmes courants au sein des applications et au cours de l’expérience utilisateur, facilitant le dépannage et la résolution des incidents.

Supervision de l’infrastructure avec Kubernetes Proactive Troubleshooting : cette nouvelle fonctionnalité offre aux équipes d’ingénierie et ITOps des expériences d’analyse améliorées, une navigation simplifiée et des nouvelles vues sous forme de listes pour le navigateur Kubernetes afin d’accélérer le MTTR et d’assurer des performances optimales dans leurs environnements Kubernetes.

Stephen Elliot, Vice-président du groupe et Analyste chez IDC, explique : « Cisco et Splunk ont standardisé leur portefeuille d’observabilité. Les clients peuvent maintenant renforcer leur résilience numérique grâce à une expérience unifiée leur offrant une visibilité et des informations métiers dans n’importe quel environnement. »

Disponibilité des produits :

Toutes les innovations évoquées dans ce communiqué sont maintenant disponibles au grand public.