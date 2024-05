Spirent annonce la sortie de PNT X

mai 2024 par Marc Jacob

Spirent Communications plc dévoile PNT X, son nouveau système de simulation de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT, Positioning, Navigation and Timing). Conçu pour fournir des performances et une flexibilité aux applications de simulation et de test PNT, PNT X rassemble dans une seule et même plateforme les sources de signaux les plus nombreuses et à plus haute fidélité pour répondre aux nouveaux enjeux d’optimisation de l’autonomie, de la sécurité, de l’efficacité et de la précision.

À l’heure où les développeurs cherchent des alternatives aux seules solutions GNSS pour relever des défis de positionnement de plus en plus complexes, PNT X réunit de nombreux signaux (bande L, bande S, AltNav, etc.) et réalise même une grande première avec la prise en charge des fonctionnalités RMP (Regional Military Protection), le tout rassemblé au sein d’un système à la fois compact, flexible et innovant. Capable d’exécuter simultanément les signaux issus de différentes sources PNT, la nouvelle plateforme facilite l’exécution de tests complets et fournit un feedback en temps réel pour éclairer les scénarios de simulation critiques.

PNT X rassemble des fonctionnalités pour la protection des futures générations de systèmes critiques, y compris des capacités d’orientation spatiale I/Q brevetées, une interface de tests CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna) améliorée, la plus grande plage dynamique continue disponible pour l’évaluation du brouillage de signaux et un taux de mise à jour standard de 2 kHz pour les tests de véhicules à haute dynamique et HIL (hardware-in-the-loop). Ajoutez à cela de nombreuses autres innovations, et vous obtenez la solution de test la plus avancée pour les systèmes critiques et les opérations menées sur le front de la guerre de la navigation (NAVWAR, Navigation Warfare).