L’Afnic est labellisée "Engagé RSE Confirmé" et "Responsibility Europe" par AFNOR Certification

L’Afnic est labellisée "Engagé RSE Confirmé" et "Responsibility Europe" par AFNOR Certification

septembre 2023 par Patrick LEBRETON

Avec l’obtention de ces deux labels, l’Afnic marque un nouveau jalon dans sa politique RSE, démontrant son engagement constant depuis plus de 25 ans et sa contribution effective aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations-Unies.

L’Afnic, association en charge de plusieurs extensions parmi lesquelles le .fr, annonce aujourd’hui avoir obtenu les labels "Engagé RSE" niveau confirmé (avec 662 points sur 1 000) et "Responsability Europe" d’AFNOR Certification.

"Engagé RSE" est un label extrêmement exigeant qui évalue, à travers 196 questions, plus de 50 critères selon la norme ISO 26000 et les Objectifs de développement durable de l’ONU, au moyen d’une évaluation sur site approfondie et d’entretiens avec des représentants de la direction, des salariés et des parties prenantes externes. Le label "Engagé RSE" atteste de l’intégralité et de la cohérence de la démarche d’amélioration continue en matière de RSE de l’Afnic en mesurant à la fois les pratiques et les résultats obtenus de manière pluriannuelle.

Le label "Responsibility Europe" a été créé à l’initiative du Groupe AFNOR (France), de l’INDR (Luxembourg) et d’Ecoparc (Suisse). Il réunit des labels RSE de premier plan, exigeants et pragmatiques, tels que le label "Engagé RSE". Le label "Responsibility Europe" apporte à l’Afnic une reconnaissance internationale de la valeur de sa démarche RSE et de sa contribution aux Objectifs de développement durable.

« C’est non sans fierté que nous recevons aujourd’hui les labels "Engagé RSE confirmé" et "Responsibility Europe" d’AFNOR Certification », déclare Virginie Navailles, Responsable des démarches transversales RSE de l’Afnic. « Ces distinctions incarnent notre engagement à répondre à nos impacts sur la société, l’économie et l’environnement et notre volonté de progresser dans tous les domaines de la responsabilité sociale des entreprises, en collaboration avec l’ensemble de nos parties prenantes. A l’Afnic, nous croyons en un avenir où les entreprises jouent un rôle essentiel dans la construction d’une société plus durable et solidaire. Les labels "Engagé RSE" et "Responsibility Europe" sont un parfait reflet de cette vision. »