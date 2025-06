SPIE renforce son partenariat avec Bouygues Telecom pour l’exploitation de ses data centers

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Grâce à une collaboration de confiance établie depuis 15 ans, SPIE Facilities accompagne Bouygues Telecom sur trois sites historiques en Ile-de-France – les data centers – en assurant des prestations couvrant l’électricité haute et basse tension, les groupes électrogènes, les onduleurs, les ateliers d’énergie, la ventilation et la climatisation.

Fort de cette relation de confiance, Bouygues Telecom a confié début 2023 à SPIE Facilities l’extension de cette mission à 131 sites supplémentaires, portant à 34 le nombre de sites pris en charge en Ile-de-France (3 data centers, 5 Central Office et 26 Metro Office) et une centaine dans le Sud-Ouest de la France.

Ce nouveau contrat couvre des sites allant de quelques dizaines de mètres carrés à plus de 6 000 m². Ces centres de données stratégiques accueillent les équipements de télécommunications nécessaires au stockage, à la gestion et à l’acheminement des données mobiles et internet des clients de Bouygues Telecom, et permettent de fournir des services cloud et d’hébergement informatique pour les clients entreprise.

Des équipes de SPIE Facilities sont présentes en permanence sur les plus grands data centers afin d’assurer une continuité de service optimale et maintenir un taux de disponibilité proche de 100%, garantissant ainsi le service pour des millions d’utilisateurs.

Cette collaboration s’inscrit également dans la politique RSE des deux entreprises. Avec l’ambition d’agir ensemble pour un numérique plus responsable, positif et inspirant, Bouygues Telecom est engagé pour un numérique qui soutient la transition écologique, pour accélérer la décarbonation des activités et assurer sa résilience, optimiser son utilisation des ressources et préserver la biodiversité. L’allongement de la durée de vie des équipements, le management de la performance énergétique comme le recours aux énergies renouvelables sont des leviers d’action de la stratégie climat de Bouygues Telecom.

SPIE Facilities apporte son savoir-faire sur la performance énergétique des data centers afin d’optimiser leur fonctionnement : efficacité énergétique de la climatisation et rationalisation de la maintenance, technique de ventilation free-cooling, en utilisant l’air frais naturel, etc.