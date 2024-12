Specops Software lance une API pour Specops Secure Service Desk

décembre 2024 par Marc Jacob

Specops Secure Service Desk aide les organisations à se protéger contre les attaques d’ingénierie sociale, telles que celle subie par MGM en septembre 2023, qui a coûté 100 millions de dollars à l’entreprise. Cette solution réduit les risques de violation liés à ce type d’attaque en bloquant techniquement les agents du support technique. Ces derniers ne peuvent pas réinitialiser les mots de passe ou débloquer les comptes tant que l’utilisateur final n’a pas vérifié son identité via la plateforme.

L’API permet aux clients de Specops Secure Service Desk d’étendre leurs données d’inscription à d’autres outils, tels que ServiceNow et Jira (Atlassian). Cette intégration évite toute étape supplémentaire d’inscription, permettant aux clients de Secure Service Desk d’utiliser leurs services d’identité existants pour d’autres cas d’utilisation. La plateforme propose plus de 20 services d’identité, allant des codes de vérification par mobile ou e-mail à des fournisseurs d’identité commerciaux comme Duo Security, Okta, Symantec VIP, PingID et YubiKey.

L’API est disponible pour tous les clients de Specops Secure Service Desk, sans coût supplémentaire. Plus d’informations sur le fonctionnement de l’API sont disponibles ici. Les clients souhaitant utiliser l’API pour créer leurs propres intégrations avec d’autres systèmes peuvent contacter leur responsable de compte pour l’activer.