Souveraineté et cybersécurité : deux arguments de poids pour le Channel IT

janvier 2024 par Pierre-Alain LASSERRE, Chargé du développement Secteur Public chez Ého.Link

Assurer une parfaite sécurisation de son système d’information est un impératif stratégique pour l’ensemble des professionnels. Dans ce contexte, les sociétés de toutes tailles et notamment les PME et le TPE sont à la recherche de solutions simples, efficaces et adaptées à leur organisation. Sur ce point, le Channel IT a un rôle central à jouer pour accompagner les petites entreprises dans leur recherche.

Un véritable rôle de proximité

Partenaire de la transformation numérique des petites et moyennes structures, les intégrateurs et distributeurs sont des prescripteurs pour leurs clients. En effet, sur de nombreux points, ils apportent audit, conseil, fourniture et maintenance des équipements. Longtemps perçues comme réservées aux grandes organisations, les solutions de cybersécurité s’étendent aujourd’hui à toutes les entreprises, même les plus petites, et ce sur tous les domaines (VPN, firewall, antivirus, EDR, etc). De fait, au regard du nombre d’entreprises et de collectivités à équiper, le marché est en très forte croissance. Cela amène les distributeurs à étoffer leurs offres en sélectionnant de nouvelles solutions qui répondent aux attentes des petites structures. C’est en ce sens que densifier son catalogue de cybersécurité est un formidable accélérateur de business pour les distributeurs.

Proposer des offres de confiance

Si le marché est en attente de solutions de cybersécurité, il faut tout de même être vigilant sur le type d’outils commercialisés. En effet, toutes les offres ne se valent pas et méritent d’être soigneusement évaluées avant de les intégrer à son catalogue. Bien entendu, les notions de fonctionnalités sont importantes, mais elles ne peuvent se suffire à elles-mêmes. Ainsi, d’autres aspects comme la souveraineté ou encore la confidentialité sont autant de critères centraux à prendre en considération pour permettre aux clients de parfaitement sécuriser leurs échanges, données ou opérations.

De très nombreuses offres souveraines variées

À ce jour, plusieurs dizaines d’éditeurs souverains proposent des offres de cybersécurité complémentaires qui sont déployées auprès de milliers d’entreprises en France et à l’international. Reconnues pour leur performance, elles n’ont rien à envier aux autres solutions cyber (anglo-saxonnes notamment). Cela constitue un formidable vivier et levier de différenciation pour les distributeurs qui pourront ainsi proposer à leurs clients des solutions locales et de confiance.

De plus, en collaborant avec des éditeurs français, ils bénéficieront d’une proximité sur des aspects liés au support, à l’assistance ou encore à l’évolution des offres. Il s’agit de nouveau d’une véritable plus-value pour leurs clients.