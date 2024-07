Soteria Lab lève plus de 800 k€ auprès de Yeast, Groupe ILP et Bpifrance

juillet 2024 par Marc Jacob

Alors que la cybersécurité devient un enjeu majeur pour l’économie d’un territoire, Soteria Lab souhaite accélérer sa croissance et réalise sa première levée de fonds, pour un montant de plus de 800 k€, en equity avec Yeast, le principal réseau de business angels du Grand Est et Groupe ILP, fonds d’investissement de proximité, en partenariat bancaire avec Bpifrance notamment.

Fondée il y a 10 ans par Clément Joliot et Pierre Veutin, Soteria Lab bénéficie d’une expertise reconnue dans son métier de prestataire en services cybersécurité, tant par ses clients que par ses pairs ou par les acteurs institutionnels. L’activité de l’entreprise s’est concentrée depuis quelques années sur les compétences particulières de Soteria Lab, notamment en matière d’audits techniques et organisationnels, de pentesting, de formation, de réponse à incident ; et depuis deux ans, une offre Cyber Range complète ce portfolio d’offres.

Cette levée de fonds permet à l’entreprise de développer une stratégie nouvelle, basée sur une vision adaptée au contexte particulier des TPE et PME.

Soteria Lab considère la cybersécurité comme une suite de services complémentaires visant à la réelle résilience des organisations, et non pas comme l’adoption de solutions technologiques hétérogènes mises en œuvre chacune indépendamment des autres.

Avec sa nouvelle offre HOPLITE, pensée pour les organisations comptant entre 10 et 200 postes de travail, Soteria Lab propose une réponse globale et modulaire aux enjeux de résilience cyber, réponse potentiellement intégrée et gérée de bout en bout depuis son centre des opérations de cybersécurité basé à Nancy.

Gilles Caumont, investisseur Yeast : « Investir dans la cybersécurité est devenu aujourd’hui un acte citoyen ! Notre pays a un besoin urgent d’un niveau de cybersécurité capable de garantir notre indépendance et notre souveraineté économique. Investir dans Soteria Lab c’est donc à la fois aider une entreprise à se développer et à créer de la valeur ajoutée mais aussi contribuer à la résilience de notre économie ! Une double motivation pour moi pour participer à l’aventure Soteria Lab en termes d’accompagnement stratégique et financier. »

Le lancement d’HOPLITE bénéficiera du développement d’une organisation commerciale dédiée, totalement opérationnelle dès septembre 2024. L’entreprise a également prévu de compléter ses capacités de production de services pentesting et de développer de nouveaux services comme un dashboard très évolué dédié aux clients.

Yeast, réseau de business angels créé en 2014 en Lorraine, s’est hissé en 10 ans dans le Top 2 des investisseurs en amorçage du Grand Est, et dans le Top 5 des réseaux de business angels français. Yeast est un club de plus de 30 entrepreneurs-investisseurs, désireux d’accompagner les meilleures startups du Grand Est et du Luxembourg. Ses membres sont des entrepreneurs régionaux à succès désireux de mettre leurs expertises, réseaux et conseils à disposition des startups accompagnées. Yeast investit des tickets de 50 k€ à 500 k€ (jusque 1 M€), et a opéré 56 investissements en 10 ans (dans 43 startups), pour un total de 9 M€ (61 M€ avec levier). En 2023, 8 startups régionales ont été accompagnées pour un montant de 2,2 M€. Yeast est membre de France Angels et d’Est Angels.