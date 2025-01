SoSafe opte pour le statut de société européenne « Societas Europeae » (SE)

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

SoSafe a achevé avec succès sa transformation de GmbH en société européenne Societas Europaea (SE) le 02 janvier 2025. Cette étape reflète le développement dynamique de l’entreprise et souligne son identité européenne ainsi que ses objectifs de croissance ambitieux en Europe et au-delà.

Fondée en 2018, SoSafe s’est rapidement imposée en devenant la scale-up à la croissance la plus rapide au monde dans son domaine, la sensibilisation à la sécurité et la gestion des risques humains (Security Awareness and Human Risk Management). Elle aide aujourd’hui plus de 5 000 entreprises de 37 pays à sensibiliser leurs collaborateurs à la sécurité et à mettre en place des cultures de sécurité durables. La nouvelle forme juridique crée une structure évolutive qui correspond aux ambitions de SoSafe et facilite l’adaptation aux normes européennes de gouvernance. Avec ce changement de statut, SoSafe pose les jalons de la poursuite de sa croissance internationale.

Une base pour la poursuite de la croissance et de l’innovation

La nouvelle structure positionne SoSafe de manière stratégique afin d’accélérer sa croissance internationale et d’exploiter de manière ciblée de nouvelles opportunités de marché. « En devenant une SE, SoSafe est parfaitement préparée pour l’avenir, car cela facilite par exemple les opérations en capital - comme une potentielle entrée en bourse », explique Hellemann.

Une identité européenne avec une vision mondiale

SoSafe reste engagée dans sa mission de rendre les entreprises et les organisations plus sûres en Europe et dans le monde grâce à des solutions innovantes de sensibilisation à la sécurité. La transformation en SE est une étape importante qui renforce la compétitivité et l’agilité de l’entreprise. En outre, cette étape renforce les ambitions de SoSafe de s’ouvrir à d’autres marchés à l’avenir et de compter à long terme parmi les fournisseurs leaders dans le monde dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité et la gestion des risques humains.

Avec plus de 500 collaborateurs de plus de 52 nationalités différentes, travaillant dans 15 pays différents, SoSafe est déjà une entreprise internationale. Les bureaux de Cologne (siège social), Amsterdam, Berlin, Chemnitz, Dublin, Londres, Paris, Lisbonne et Munich reflètent cette orientation mondiale. En mars 2025, un bureau supplémentaire sera ouvert en Australie afin de soutenir son entrée dans la région et d’étendre encore la présence mondiale.