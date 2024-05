SoSafe launcht das Human Risk OSTM

Mai 2024 von Marc Jacob

SoSafe hat den Launch ihres Human Risk Operating Systems, das “Human Risk OSTM”, bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein vollintegriertes Programm, um menschliche Sicherheitsrisiken zu erkennen, zu priorisieren und effektiv zu reduzieren. SoSafe präsentiert auch neue Funktionen für seinen “Sofie Human Security Copilot”, ein KI-basierter Multi-Channel-Bot, der vollständig auf fortschrittlichen Large Language Models basiert. Darüber hinaus stellt das Unternehmen inkrementelle Aktualisierungen seines Flagship-Produktangebots vor, wie z. B. eine Erweiterung des personalisierten Lernens, verhaltensbasierte Phishing-Simulationen, neue Integrationen für operative Sicherheitsteams und Daten von Drittanbietern. Mit diesen Produktinnovationen führt SoSafe die aktuelle Evolution der Cybersecurity-Industrie von Security Awareness hin zu holistischem Human Risk Management an – eine Notwendigkeit in Anbetracht der eskalierenden Cyber-Bedrohungen.

Das Human Risk OSTM vereint alle Sicherheitsangebote von SoSafe in einem einzigen kohärenten System, welches Sicherheitsteams dabei unterstützt, menschliche Sicherheitsrisiken ganzheitlich zu reduzieren und eine Sicherheitskultur zu fördern. Es fördert Proaktivität durch Echtzeit-Risikoerkennung und kontinuierliche Analysen, bietet erweiterte Einblicke in Verhaltensdaten, und empfiehlt darauf basierend gezielte Interventionen, um Abwehrmaßnahmen anzupassen und zu optimieren.

Das Human Risk OSTM besteht aus drei Kernelementen:

• Human Behavior Sensors messen die digitalen Aktivitäten, Verhaltensweisen und die Sicherheitskultur eines Unternehmens und erstellen darauf basierend Profile auf Individual- und Gruppenebene.

• Der Human Security Index verarbeitet diese Daten und zusätzliche Kontextinformationen wie Seniorität, Betriebszugehörigkeitsdauer und digitale Zugangsrechte zu einem kondensierten Index, der die Sicherheitsperformance von Teams und Unternehmen zusammenfasst. Dieser Index ermöglicht es, Risiken schnell zu identifizieren, Fortschritte und Entwicklungen im Laufe der Zeit zu verfolgen und die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen zu beurteilen.

• Darauf basierend schlägt der Intervention Hub Interventionsstrategien vor, um identifizierte Sicherheitsrisiken zu reduzieren und Verhaltensanpassungen der Mitarbeitenden zu fördern.

SoSafe stellte außerdem zusätzliche Funktionen seines „Sofie Human Security Copilots“ vor, ein KI-basierter Multi-Channel-Bot, der hilft, menschliche Risiken effektiv zu reduzieren. Sofie unterstützt Sicherheitsverantwortliche und Nutzer mit Rapid Awareness gegenüber neuen Bedrohungen, kreiert situationsbedingte Awareness und bietet Level-Zero-Support für Sicherheit und Compliance. Mit der Sofie-Erweiterung können Sicherheitsverantwortliche nun organisatorische Richtlinien und Besonderheiten in ihre Kommunikation über den Multi-Channel-Bot einbeziehen. Sofie basiert auf fortschrittlichen Large Language Modellen und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, um die Nutzung so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten. Sofie liefert jederzeit Antworten auf Supportfragen, sendet dringende Sicherheitswarnungen und informiert die Benutzer über Best Practices – alles angepasst an die spezifischen Anforderungen und Richtlinien des Unternehmens.

Im Gegensatz zu anderen KI-basierten Chattools konzentriert sich Sofie darauf, jede Interaktion mit dem Endnutzer in einen Lernmoment zu verwandeln. Nutzende können mit Sofie in ihrem täglichen Arbeitsumfeld interagieren und erhalten nicht nur informative Inhalte, sondern Hilfestellungen, um sicheres Verhalten langfristig zu verinnerlichen.

SoSafe präsentierte seine Produktinnovationen „Human Risk OSTM“ und die Erweiterung von „Sofie Human Security Copilot“ im Rahmen einer Launch-Veranstaltung am 23. Mai in Köln und per Livestream vor mehr als 300 Gästen.